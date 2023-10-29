Сэм Кейн о красной карте в финале против ЮАР: «К сожалению, мне придется жить с этим вечно»

Сэм Кейн уверен, что красная карта в финале Кубка мира останется с ним навсегда.

Новозеландец был удален на 27-й минуте матча против ЮАР – эта красная карта стала первой в истории финалов Кубка мира по регби.

«Сейчас так больно. Трудно найти слова, чтобы объяснить это. Это тяжело, потому что мне очень больно, но я горжусь тем, как мы сопротивлялись. Это многое говорит о нашей команде в целом. Фантастическая команда, которой не наплевать на имя All Blacks. Но сейчас всем тяжело. К сожалению, мне придется жить с этим вечно.

Ребятам пришлось играть командой в 14 человек последние 50 с лишним минут... Я считаю, что мужество, которое они сегодня вечером проявили, было невероятным, вся команда – абсолютные воины.

Это тяжело. Я хотел бы сказать, что сборная ЮАР – молодцы. Дважды подряд чемпионы, они были фантастической командой. У них был чертовски трудный путь к финалу, и они снова и снова доказывали, что умеют побеждать», – рассказал Кейн.