Сэм Кейн о красной карте в финале против ЮАР: «К сожалению, мне придется жить с этим вечно»

Теги сборная ЮАР сборная Новой Зеландии Кубок мира по регби Сэм Кейн Регби

Сэм Кейн уверен, что красная карта в финале Кубка мира останется с ним навсегда.

Новозеландец был удален на 27-й минуте матча против ЮАР – эта красная карта стала первой в истории финалов Кубка мира по регби.

«Сейчас так больно. Трудно найти слова, чтобы объяснить это. Это тяжело, потому что мне очень больно, но я горжусь тем, как мы сопротивлялись. Это многое говорит о нашей команде в целом. Фантастическая команда, которой не наплевать на имя All Blacks. Но сейчас всем тяжело. К сожалению, мне придется жить с этим вечно.

Ребятам пришлось играть командой в 14 человек последние 50 с лишним минут... Я считаю, что мужество, которое они сегодня вечером проявили, было невероятным, вся команда – абсолютные воины.

Это тяжело. Я хотел бы сказать, что сборная ЮАР – молодцы. Дважды подряд чемпионы, они были фантастической командой. У них был чертовски трудный путь к финалу, и они снова и снова доказывали, что умеют побеждать», – рассказал Кейн.

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5 комментариев

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Onion
Парень планирует жить вечно. Респект)
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гилберт
К тебе претензий нет, это Барнсу и ТМО с этим жить. Там максимум жёлтая, без вариантов.
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СержМиранэн
А не забившие филдгол после попытки и штрафной за пару минут до конца, что они скажут ?
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Рафаэль Рафаэль
И все таки южно-африканцы
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k0nk1st@d0r
Красной и не было, пусть судьи живут с этим позорный решением испортить финал
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