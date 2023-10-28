Игрок сборной Новой Зеландии Кейн удален с поля в финале Кубка мира по регби. Это первая красная карточка в истории финалов

Игрок сборной Новой Зеландии Кейн получил красную карточку в финале Кубка мира мира по регби.

Это первая красная карточка в истории турнира. Кубок мира проводится с 1987 года.

Сэм Кейн был удален на 27-й минуте матча. Сборная Новой Зеландии после первого тайма уступает команде ЮАР со счетом 6:12.