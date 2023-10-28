Игрок сборной Новой Зеландии Кейн удален с поля в финале Кубка мира по регби. Это первая красная карточка в истории финалов

Теги сборная Новой Зеландии Кубок мира по регби Сэм Кейн Регби

Игрок сборной Новой Зеландии Кейн получил красную карточку в финале Кубка мира мира по регби.

Это первая красная карточка в истории турнира. Кубок мира проводится с 1987 года. 

Сэм Кейн был удален на 27-й минуте матча. Сборная Новой Зеландии после первого тайма уступает команде ЮАР со счетом 6:12. 

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9 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
а еще на футбол что-то говорят, да за такой фол - дали бы желтую и все. левое удаление 100%.

этот финал - худшая антиреклама регби. уже в первой половине все понятно стало, такой регби никому не нужен.
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Егор Егорушкин
После двух(?) «периодов»?!
12-24?!!
Я один какой-то другой финал смотрю?
+9
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Mbest77
И за Баварию забил, и на регби успел!
Талантливый человек талантлив во всем )
+6
-1
+5
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Alex8007
Забавно смотреть на сборную ЮАР по Регби) я в плане расового разнообразия
+6
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Bobby Clarke
Ответ DonaldBrashear 2.0
а еще на футбол что-то говорят, да за такой фол - дали бы желтую и все. левое удаление 100%. этот финал - худшая антиреклама регби. уже в первой половине все понятно стало, такой регби никому не нужен.
2й то тайм смотрите или до сих пор всё понятно?
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Поч на связи
Сегодня и хет-трик в Мюнхене оформил, и в регбийном кубке мира удалился, времени зря не теряет
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Тимак001775
С почином)
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гилберт
Гражданин Кейн.
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