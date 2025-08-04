Российские гребцы пропустят юниорское первенство мира в Литве из-за невозможности получить визы

Российские гребцы пропустят юниорское первенство мира в Литве из-за невыдачи виз.

Первенство мира для спортсменов не старше 19 лет пройдет в Тракае с 6 по 10 августа.

«Ситуация в отношении некоторых стран остается сложной, и в силу невозможности получить визы сборная команда России до 19 лет не выступит на первенстве мира», – сказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин ТАСС.

«В этом году у нас возникли проблемы с выступлением на календарных международных соревнованиях только в двух странах – Польше и Литве. Перед первенством Европы для спортсменов не старше 19 лет в мае в Познани организаторы ввели дополнительное условие для участия и потребовали, чтобы мы заполняли декларации (политического характера). А в Литве сейчас возникли сложности с получением въездных виз.

В этом году мы уже выступали в Болгарии на взрослом чемпионате Европы и в Швейцарии на этапе Кубка мира. Основной состав сборной России во второй половине сентября примет участие в чемпионате мира в Китае. И в начале сентября в Чехии пройдет первенство Европы среди спортсменов до 23 лет. Сейчас мы получаем визы и будем выступать в этом соревновании. С Чехией таких вопросов, как с Литвой, не возникло», – цитирует Свирина «Р-Спорт» .