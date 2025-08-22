Глава Федерации каноэ России о победе Петрова: «Ожидали такой результат, очень рады. Захар подтвердил, что он чемпион мира на дистанции 500 м»

В Федерации каноэ России прокомментировали победу Захара Петрова на ЧМ.

Петров завоевал золото на дистанции 500 м в каноэ-одиночках. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Италии, россияне выступают в нейтральном статусе.

«Захар только что выиграл и стал чемпионом мира на дистанции 500 метров. Не скажу, что мы такой результат не ожидали. Ожидали, конечно. Но спорт – это такое дело, что может произойти все.

Конечно, очень рады! В прошлом году на чемпионате мира в Узбекистане у нас была такая ситуация, когда была дана вторая золотая медаль на этой же дистанции. А сейчас Захар подтвердил, что он чемпион мира на дистанции 500 метров», – сказал глава Федерации каноэ России Евгений Архипов.

🥇🥉 Петров выиграл золото чемпионата мира в каноэ-одиночках на 500 м, у Свинарева – бронза на 200 м, Бабашинская – 5-я в байдарках