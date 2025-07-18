Захар Петров: «Предположить, как кто готов из иностранцев к ЧМ, уже можно. Пропуск нескольких стартов – не такая уж большая проблема»

Каноист Захар Петров рассказал о подготовке к чемпионату мира.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Милане с 20 по 24 августа.

«Лодки, на которых мы выступали в олимпийском Париже, сейчас находятся в Венгрии. Это одна из стран, дружественных к России, мы всегда ощущаем поддержку. Наши лодки хранятся у венгров. Перед чемпионатом мира эти лодки отправятся в Италию, и на них мы будем выступать на чемпионате мира.

Тяжело ли выступать на разных лодках? Я уже привык к этому, они в принципе одной и той же модели. Разницы нет. Что касается весла, то у каждого каноиста одно индивидуальное. Оно у нас всегда с собой, мы его возим на соревнования в другие города и страны при себе, очень оберегаем», – сказал трехкратный чемпион мира.

«В этом году у меня был только один международный старт, в середине мая я выступил на этапе Кубка мира в Венгрии. На 500-метровке тогда я был вторым, на 1 000 м – восьмым, в двойке на 500 м мы стали третьими. Для начала сезона это, в принципе, нормальный результат, мы специально не готовились к тем стартам, выступали после большой физической нагрузки на тренировках. Потом были этап Кубка мира в Польше и чемпионат Европы в июне, куда нас чехи, хозяева, не пустили.

Конечно, чем больше стартов вместе с сильнейшими соперниками из-за рубежа, тем лучше, после этого ты становишься более уверенным. Но что касается меня, то в том году было немало стартов, да и в этом один международный был. Предположить, как кто готов из иностранцев к чемпионату мира, уже можно. Поэтому пропуск нескольких стартов – это не такая уж большая проблема», – добавил российский каноист.