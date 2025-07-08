Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате мира в Польше из-за требований поляков подписать декларации

Гребцы из РФ пропустят молодежный ЧМ из-за требования подписать декларации.

Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Молодежный чемпионат мира по гребле для спортсменов не старше 23 лет пройдет с 23 по 27 июля в Польше, организаторы соревнований потребовали от россиян подписать декларации, некоторые пункты которых касались политики РФ по Украине.

«К сожалению, ситуация с молодежным первенством мира никак не изменилась по сравнению с майской, когда в Польше проходило первенство Европы.

Поэтому мы не едем и на этот турнир. Условием для участия было подписание все тех же деклараций, таково было требование Польской ассоциации гребли», – сказал Свирин.