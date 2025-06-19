В состав сборной России на летнюю Универсиаду-2025 в Германии вошли 139 спортсменов

В состав сборной России на летнюю Универсиаду-2025 в Германии вошли 139 атлетов.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Российские спортсмены не участвовали во Всемирных универсиадах с 2019 года, так что наше возвращение, пусть и в ограниченном формате, – это в любом случае хороший знак. От нас в Германию отправится большая команда – 139 российских спортсменов в 9 видах спорта: гребной спорт, дзюдо, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, теннис, тхэквондо и фехтование.

Убежден, что ребята выступят отлично в своих видах, и никто не сможет проигнорировать тот факт, что все их медали отправятся именно в Россию, хотя они и будут выступать под флагом Международной федерации университетского спорта», – рассказал Дегтярев.

Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в германских Берлине, Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре.