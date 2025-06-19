0

В состав сборной России на летнюю Универсиаду-2025 в Германии вошли 139 спортсменов

В состав сборной России на летнюю Универсиаду-2025 в Германии вошли 139 атлетов.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Российские спортсмены не участвовали во Всемирных универсиадах с 2019 года, так что наше возвращение, пусть и в ограниченном формате, – это в любом случае хороший знак. От нас в Германию отправится большая команда – 139 российских спортсменов в 9 видах спорта: гребной спорт, дзюдо, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, стрельба из лука, теннис, тхэквондо и фехтование.

Убежден, что ребята выступят отлично в своих видах, и никто не сможет проигнорировать тот факт, что все их медали отправятся именно в Россию, хотя они и будут выступать под флагом Международной федерации университетского спорта», – рассказал Дегтярев.

Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в германских Берлине, Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoУниверсиада
logoМихаил Дегтярев
logoОлимпийская сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
60,3% – доля занимающихся спортом в России. Дегтярев заверил Путина, что цифра верная
12610 июня, 04:40
Дегтярев о допуске россиян к Олимпиаде: «Проблемы в лыжах, биатлоне, хоккее, но и по этим видам идет работа. МОК, НОК Италии – наши союзники»
382 июня, 14:52
Мамиашвили о развитии борьбы в России: «Работа ведется колоссальная. Кому до этого дела нет – надо уметь слезать с броневика, чтобы найти в себе силы хотя бы не мешать»
230 апреля, 09:21
Главные новости
Российский гребец Кадин получил повторную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
17 июня, 07:12
Жовнер о ЧЕ в Болгарии: «Никаких проблем с отношением к нам не было. Но многие не понимали, как отличить нас от белорусов»
9 июня, 06:23
Алексей Свирин: «Наша главная задача – определение боевых экипажей, которые будут готовиться, чтобы завоевать медали на Олимпиаде-2028»
8 июня, 09:54
Российским гребцам запретили выступать на лодках «Дракон» на Всемирных играх
8 июня, 07:32
Спортсмены Уганды, Камеруна, Алжира, Китая, Туниса выступят на турнире по гребле на сибирских лодках в Хантах
297 июня, 07:03
Россиянка Мария Жовнер завоевала бронзу на чемпионате Европы по академической гребле
31 мая, 13:13
Хайо Зеппельт: «Многие годы было впечатление, что в Германии почти нет допинга. Теперь ясно, что это не имеет общего с реальностью»
9927 мая, 16:26
Антидопинговое агентство Германии за пять лет скрыло имена 76 нарушителей правил (ARD)
11927 мая, 10:30
С российских гребцов Михайлевского, Рябцева и Клешнева снято временное антидопинговое отстранение
22 мая, 10:11
Россияне выступят на этапе Кубка мира по гребному слалому во Франции
119 мая, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
9 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14