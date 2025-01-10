Каноист Петров: «Степанова говорила, что ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе стоило только за победой? А кто это? Я не слышал»
В 2024 году Петров стал трехкратным чемпионом мира по гребле на каноэ, также дважды занимал четвертое место на Олимпиаде в Париже.
«Вероника Степанова говорила, что ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе стоило только за победой? А кто это? Я про такую не слышал. Но эту фразу мне скидывали, что-то припоминаю.
Если кто-то считает так – их право. Я видел, что немало людей нас поддерживает. И лично мне Олимпиада дала много. Вот на российских стартах предварительный заезд и полуфинал идешь на расслабоне и только в финале включаешься, а там такой уровень, что нужно молотить с самого начала. Иначе вылетишь. И это совсем другое.
Думаю, если бы не Париж, не было бы потом трех золотых медалей на чемпионате мира. Я с таким приливом энергии и желанием вернулся с Олимпиады!» – рассказал Петров Спортсу’’.
Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.
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