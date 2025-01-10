  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Каноист Петров: «Степанова говорила, что ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе стоило только за победой? А кто это? Я не слышал»
4

Каноист Петров: «Степанова говорила, что ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе стоило только за победой? А кто это? Я не слышал»

Захар Петров ответил на слова лыжницы Вероники Степановой о нейтральном статусе.

В 2024 году Петров стал трехкратным чемпионом мира по гребле на каноэ, также дважды занимал четвертое место на Олимпиаде в Париже.

«Вероника Степанова говорила, что ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе стоило только за победой? А кто это? Я про такую не слышал. Но эту фразу мне скидывали, что-то припоминаю.

Если кто-то считает так – их право. Я видел, что немало людей нас поддерживает. И лично мне Олимпиада дала много. Вот на российских стартах предварительный заезд и полуфинал идешь на расслабоне и только в финале включаешься, а там такой уровень, что нужно молотить с самого начала. Иначе вылетишь. И это совсем другое.

Думаю, если бы не Париж, не было бы потом трех золотых медалей на чемпионате мира. Я с таким приливом энергии и желанием вернулся с Олимпиады!» – рассказал Петров Спортсу’’.

Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете. 

«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью со спортсменом года по версии Губерниева

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoВероника Степанова
logoсборная России
logoЗахар Петров
лыжные гонки
logoОлимпиада-2024
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпийская сборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью со спортсменом года по версии Губерниева
11сегодня, 07:15
Дмитрий Губерниев: «Каноист Петров не зассал оформлять нейтральный статус. Хотя ему даже в команде говорили: «Ты что, предатель?!»
430 декабря 2024, 14:12
«Давайте уже перестанем быть маменькиными сыночками». Губерниев пожелал спортсменам стать самостоятельнее в новом году
727 декабря 2024, 14:27
Рекомендуем
Главные новости
Каноист Петров о нейтральном статусе: «Некоторые в сборной говорили, что я бросаю Россию, что я предатель. Не знаю, прикалывались они или всерьез»
151 минуту назад
Захар Петров об Олимпиаде: «В Париже сразу поразила организация. Сами соревнования – очень классные, такого ажиотажа я не видел никогда»
сегодня, 08:10
Каноист Петров о трех победах на чемпионате мира: «Чтобы накопить на квартиру в Рязани, нужно еще года три в таком режиме – выигрывать практически все»
22сегодня, 07:26
Российским судьям международной категории вернули право работать на турнирах World Rowing
7 января, 13:14
«Хотелось бы, чтобы Ляпунов вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным». Губерниев о нападении на гребца
36 января, 12:43
Федерация каноэ России готова помочь гребцу Ляпунову, который был избит в Москве
26 января, 10:55
Гребец Ляпунов о нападении на него в Москве: «Может, пошел в бар, может, нет. Я вообще не помню, что происходило»
426 января, 08:55
В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова
456 января, 07:46
В марте Международная федерация гребли определит условия допуска российских спортсменов
2 января, 09:30
Дмитрий Губерниев: «Каноист Петров не зассал оформлять нейтральный статус. Хотя ему даже в команде говорили: «Ты что, предатель?!»
430 декабря 2024, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14
Чемпионка России по академической гребле Усцелемова лишена статуса члена сборной из-за неоднократного пропуска централизованных сборов
4 июля 2023, 13:12
Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о полицейском рейде: «Проверки будут, вероятно, даже после окончания Игр»
229 июня 2023, 18:50
Рекомендуем