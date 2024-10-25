  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • «На меня начали немножко бычить. Один спортсмен высказался, что я хожу в российском комбинезоне, но этого не было». Пракатень о случае в Литве
0

«На меня начали немножко бычить. Один спортсмен высказался, что я хожу в российском комбинезоне, но этого не было». Пракатень о случае в Литве

Анна Пракатень рассказала, как на нее «бычили» в Литве из-за связи с Россией.

Пракатень взяла серебро в академической гребле на Играх 2021 года в Токио. В 2023-м она перешла из сборной России в команду Узбекистана.

– Когда вы окончательно перешли в Узбекистан, практически сразу возник скандал в Литве, где местные гребцы возмутились вашим появлением. Как все было?

– Да, есть такие ребята. Они начали немножко на меня, так скажем, бычить. При этом в лицо никто ничего не говорил. В целом в Литве меня приняли очень хорошо. Не было никаких нападок. Только один спортсмен в СМИ высказался, что я хожу в российском комбинезоне. Но этого не было!

Я прекрасно понимала, как себя вести, когда приезжала в Литву. Случился какой-то у него выброс негатива. Я приехала со сборной Узбекистана. Было неактуально меня воспринимать российской спортсменкой. Видимо, у него ко мне сложилось недоброжелательное отношение. Я к этому спокойно отнеслась. Сказал и сказал. Просто этого не было, – рассказала Пракатень.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
академическая гребля
logoсборная Литвы
Анна Пракатень
Женская сборная Узбекистана
Рекомендуем
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
Пракатень о переходе в Узбекистан: «Точкой стало то, что у нас поменялся главный тренер. Поняла, что в России больше не смогу»
сегодня, 09:01
Алексей Свирин: «Умные люди учатся на чужих ошибках, но к сегодняшним функционерам в мировом спорте это отнести нельзя»
3 августа, 10:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пракатень о переходе в Узбекистан: «Точкой стало то, что у нас поменялся главный тренер. Поняла, что в России больше не смогу»
сегодня, 09:01
Более 100 российских гребцов получили нейтральный статус от Международной федерации каноэ
вчера, 15:07
В Бразилии семь гребцов-подростков погибли в ДТП
23 октября, 07:49
Свирин о допуске российских гребцов: «Международная федерация не знает, что делать дальше – оставить условия, которые есть, или открыть для нас окно шире»
22 октября, 14:38
Губерниев про объединение федераций гребли: «Не сомневаюсь, что Архипов будет руководить объединенной федерацией. Он блестящий президент»
16 октября, 09:45
Минспорт планирует объединить федерации гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома. На пост главы новой организации будет выдвинут Евгений Архипов
216 октября, 08:47
Иван Штыль: «В моей жизни были предложения о переезде в другую страну. Я их вообще не рассматриваю»
12 октября, 20:49
«Руководство федерации утратило связь с реальностью». Олимпийский чемпион Постригай баллотируется в президенты федерации гребли России
1412 октября, 09:47
Каноист Петров о нейтральном статусе: «Я долго думал и подписал документы. Другие спортсмены мне говорили: «Ты вообще предатель России!»
419 октября, 13:58
Глава ВФГБК о возможном объединении с ФГСР: «Здесь логика отсутствует. С академической греблей у нас разные международные федерации»
7 октября, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14
Чемпионка России по академической гребле Усцелемова лишена статуса члена сборной из-за неоднократного пропуска централизованных сборов
4 июля 2023, 13:12
Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о полицейском рейде: «Проверки будут, вероятно, даже после окончания Игр»
229 июня 2023, 18:50
Олимпийская чемпионка 1956 года в гребле на байдарках Елизавета Кислова умерла в возрасте 93 лет
129 июля 2022, 12:14