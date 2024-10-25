«На меня начали немножко бычить. Один спортсмен высказался, что я хожу в российском комбинезоне, но этого не было». Пракатень о случае в Литве

Анна Пракатень рассказала, как на нее «бычили» в Литве из-за связи с Россией.

Пракатень взяла серебро в академической гребле на Играх 2021 года в Токио. В 2023-м она перешла из сборной России в команду Узбекистана.

– Когда вы окончательно перешли в Узбекистан, практически сразу возник скандал в Литве, где местные гребцы возмутились вашим появлением. Как все было?

– Да, есть такие ребята. Они начали немножко на меня, так скажем, бычить. При этом в лицо никто ничего не говорил. В целом в Литве меня приняли очень хорошо. Не было никаких нападок. Только один спортсмен в СМИ высказался, что я хожу в российском комбинезоне. Но этого не было!

Я прекрасно понимала, как себя вести, когда приезжала в Литву. Случился какой-то у него выброс негатива. Я приехала со сборной Узбекистана. Было неактуально меня воспринимать российской спортсменкой. Видимо, у него ко мне сложилось недоброжелательное отношение. Я к этому спокойно отнеслась. Сказал и сказал. Просто этого не было, – рассказала Пракатень.