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В Бразилии семь гребцов-подростков погибли в ДТП

Девять человек погибли в результате ДТП в Бразилии, среди жертв были семеро гребцов-подростков.

Как сообщает Reuters, спортсмены входили в команду города Пелотас. 21 октября они возвращались с соревнований, проходивших в Сан-Паулу, и попали в аварию.

По данным полиции, у грузовика отказали тормоза, в результате чего он столкнулся с задней частью фургона, где находились гребцы. Фургон отбросило вперед, он столкнулся с другой машиной, после чего грузовик стащил его с дороги и упал ему на крышу.

Из 10 пассажиров выжил только один 17-летний спортсмен. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования в связи с трагедией, также это сделала Федерация гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России выражает соболезнования семьям и близким погибших членов команды по гребному спорту в автокатастрофе в Бразилии», – говорится в заявлении организации.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Reuters
происшествия
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
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