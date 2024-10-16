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В Непале эвакуировали тела погибших российских альпинистов

Тела погибших в Непале российских альпинистов удалось эвакуировать.

8 октября стало известно о гибели пяти россиян – Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого – при попытке восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

«Как посольство сообщало ранее, в соответствии с планом утром 16 октября  <…> проведена эвакуация пятерых погибших при восхождении на вершину горного массива Дхаулагири российских альпинистов.

Поддерживаем постоянный контакт с координаторами указанных поисково-спасательных мероприятий, местными органами власти и задействованными организациями, в том числе, вертолетной компанией, непосредственно занимающейся эвакуацией.

Остаемся на связи с другими участниками российской экспедиции, проинформировали их о порядке действий и нашей готовности оказать возможную консульскую поддержку с оформлением всех необходимых документов», – сообщили в посольстве России в Катманду.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
происшествия
Альпинизм
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