Глава ВФГБК о возможном объединении с ФГСР: «Здесь логика отсутствует. С академической греблей у нас разные международные федерации»
Ранее о возможном объединении федераций сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Я такого не слышал. Видел только ролик, где это заявил Алексей Свирин и Юрий Постригай. Более я никакой информацией не владею.
У нас разные международные федерации. Если вы имеете в виду тот процесс, который проходил в гимнастике, они имеют одну международную федерацию. То же самое в водных видах спорта.
С академической греблей у нас разные международные федерации. Здесь логика отсутствует. Может быть, я чего-то не знаю», – сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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