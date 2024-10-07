Глава ВФГБК о возможном объединении с ФГСР: «Здесь логика отсутствует. С академической греблей у нас разные международные федерации»

Ранее о возможном объединении федераций сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Я такого не слышал. Видел только ролик, где это заявил Алексей Свирин и Юрий Постригай. Более я никакой информацией не владею.

У нас разные международные федерации. Если вы имеете в виду тот процесс, который проходил в гимнастике, они имеют одну международную федерацию. То же самое в водных видах спорта.

С академической греблей у нас разные международные федерации. Здесь логика отсутствует. Может быть, я чего-то не знаю», – сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Что стоит за трендом объединять спортивные федерации?