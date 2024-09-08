Россиянка Мария Жовнер победила на молодежном первенстве Европы по академической гребле
Мария Жовнер победила на молодежном первенстве Европы по академической гребле
Российская спортсменка завоевала золото в одиночке легкого веса на дистанции 2000 м. Соревнования проходят в турецком Эдирне.
Серебряным призером стала Денизур Байкара из Турции, третье место – у представительницы Венгрии Эштер Фехервары.
Российские спортсмены выступают на первенстве Европы под нейтральным флагом. Помимо Жовнер, в турнире участвуют Александр Ковальский и Марина Матвеева, которые взяли серебряные медали в одиночках.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости