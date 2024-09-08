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Россиянка Мария Жовнер победила на молодежном первенстве Европы по академической гребле

Мария Жовнер победила на молодежном первенстве Европы по академической гребле

Российская спортсменка завоевала золото в одиночке легкого веса на дистанции 2000 м. Соревнования проходят в турецком Эдирне. 

Серебряным призером стала Денизур Байкара из Турции, третье место – у представительницы Венгрии Эштер Фехервары.

Российские спортсмены выступают на первенстве Европы под нейтральным флагом. Помимо Жовнер, в турнире участвуют Александр Ковальский и Марина Матвеева, которые взяли серебряные медали в одиночках. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
академическая гребля
результаты
сборная России жен
Мария Жовнер
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