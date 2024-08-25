Каноист Петров взял два золота на чемпионате мира в Самарканде. На Олимпиаде он дважды становился четвертым

Теги сборная России чемпионат мира Захар Петров Гребля

Российский каноист Захар Петров стал двукратным чемпионом мира.

На чемпионате мира в Узбекистане Петров взял золото в каноэ-двойках на дистанции 1000 м (вместе с Иваном Дмитриевым) и каноэ-четверках на 500 м (вместе с Софией Штыль, Иваном Штылем и Екатериной Шляпниковой). 

Также ему присудили золото в каноэ-одиночках на 500 м. Петров перевернулся возле финиша и изначально был лишен первого места, но после протеста российской команды результаты пересмотрели.

Позже Петрова вновь лишили первого места.

На Олимпиаде-2024 в Париже спортсмен дважды становился четвертым. 

Петрову 22 года, на его счету также серебро чемпионата Европы. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой ICF (Международной федерации каноэ) в нейтральном статусе.

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21 комментарий
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Ответ Basta777
Пролетел с пиком формы или в Самарканд сильнейшие не приехали?
Соперники все те же – олимпийский чемпион чех Мартин Фукса и бронзовый призер молдованин Сергей Тарновский.
+18
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+18
Пролетел с пиком формы или в Самарканд сильнейшие не приехали?
+16
-5
+11
Ответ Basta777
Пролетел с пиком формы или в Самарканд сильнейшие не приехали?
Насколько я помню, ему в Париж не дали привезти свою лодку, пришлось грести на том, что дали. Наверное это повлияло.
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Воронцов
Все просто - содомитские бактерии в Сене тормозили всеми силами православную лодку
Ничего умнее не смог из себя выдавить?)
+7
-3
+4
Поздравляю!Большой молодец!
+4
-1
+3
Ответ Ultimatum1
Соперники все те же – олимпийский чемпион чех Мартин Фукса и бронзовый призер молдованин Сергей Тарновский.
Значит пролетел с формой. Бывает.
+5
-3
+2
Не знал что в Узбекистане есть море...
+1
0
+1
Ответ Леха Нету
На Олимпиаде был без Боширова
"Боширов" занял первое место под другой фамилией, физиономией...
+1
0
+1
На Олимпиаде был без Боширова
+6
-5
+1
Ответ Basta777
Пролетел с пиком формы или в Самарканд сильнейшие не приехали?
Или у конкурентов пик прошел.
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Здесь они выступали на своих каноэ?
Уточните, пожалуйста...
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Я правильно понимаю, что олимпийские дисциплины не разыгрываются на этом чемпионате мира? С1 М 1000, С2 М500, K1 M1000, K2 M500 и тд
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https://matchtv.ru/canoe_sprint/matchtvvideo_NI2098484_clip_Padenije_Zahara_Petrova_v_finale_chempionata_mira_video_Grebla_na_bajdarkah_i_kanoe
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Ответ Basta777
Ничего умнее не смог из себя выдавить?)
Куда умнее, чем ник Бастатритопора, да еще и на латинице... Господи, помилуй
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Ответ Дмитрий Воронцов
Все просто - содомитские бактерии в Сене тормозили всеми силами православную лодку
Интересная версия... 😂
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Ответ nolan_90
Насколько я помню, ему в Париж не дали привезти свою лодку, пришлось грести на том, что дали. Наверное это повлияло.
Скорее всего...
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Ответ Дмитрий Воронцов
Все просто - содомитские бактерии в Сене тормозили всеми силами православную лодку
... "лодка" была не его.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Все просто - содомитские бактерии в Сене тормозили всеми силами православную лодку
На чужой он выступал.
Что дали на ОИ-2024...
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Ответ Basta777
Ничего умнее не смог из себя выдавить?)
Комментарий удален модератором
Ответ Евгений Мамыкин
Комментарий удален модератором
Бактерии молча лодку тормозили и ни с кем не разговаривали!
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