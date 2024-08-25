Каноист Петров взял два золота на чемпионате мира в Самарканде. На Олимпиаде он дважды становился четвертым

Российский каноист Захар Петров стал двукратным чемпионом мира.

На чемпионате мира в Узбекистане Петров взял золото в каноэ-двойках на дистанции 1000 м (вместе с Иваном Дмитриевым) и каноэ-четверках на 500 м (вместе с Софией Штыль, Иваном Штылем и Екатериной Шляпниковой).

Также ему присудили золото в каноэ-одиночках на 500 м. Петров перевернулся возле финиша и изначально был лишен первого места, но после протеста российской команды результаты пересмотрели.

Позже Петрова вновь лишили первого места.

На Олимпиаде-2024 в Париже спортсмен дважды становился четвертым.

Петрову 22 года, на его счету также серебро чемпионата Европы. Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой ICF (Международной федерации каноэ) в нейтральном статусе.

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