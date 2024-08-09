Глава российской гребли о каноистке Ромасенко: «Мне она неприятна. Пересмотрите ее заезды на Олимпиаде – она даже не боролась»

Глава ВФГБК Евгений Архипов объяснил, почему каноистку Ромасенко не позвали на пресс-конференцию.

На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.

Сегодня стало известно, что она не примет участие в пресс-конференции Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая пройдет 12 августа в Москве.

– Мы пригласили Захара Петрова, , а также Ивана Штыля, который не смог принять участие на Олимпиаде вместе с Коровашковым в классической двойке. Кроме того, приглашена генеральный секретарь федерации Елена Исхакова, которая сейчас находится в Париже.

– Олесю Ромасенко вы не планировали пригласить?

– Нет, не планировали.

– Почему?

– Вы хотите с ней пообщаться? Пожалуйста, общайтесь, но мне она неприятна. Спортсмены на соревнования едут бороться. Пересмотрите ее заезды, она даже не боролась.

Это полное безобразие. Просто ехать и занимать четвертое место. Лучше бы съездила молодая девушка, которая бы поборолась и получила бы опыт. Но нет, ни сама не буду, ни другим не дам, – сказал Архипов.

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