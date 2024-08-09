Глава российской гребли о каноистке Ромасенко: «Мне она неприятна. Пересмотрите ее заезды на Олимпиаде – она даже не боролась»

Теги гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов сборная России жен Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Олеся Ромасенко Захар Петров Гребля

Глава ВФГБК Евгений Архипов объяснил, почему каноистку Ромасенко не позвали на пресс-конференцию.

На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.

Сегодня стало известно, что она не примет участие в пресс-конференции Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая пройдет 12 августа в Москве.

– Мы пригласили Захара Петрова, Алексея Коровашкова, а также Ивана Штыля, который не смог принять участие на Олимпиаде вместе с Коровашковым в классической двойке. Кроме того, приглашена генеральный секретарь федерации Елена Исхакова, которая сейчас находится в Париже.

– Олесю Ромасенко вы не планировали пригласить?

– Нет, не планировали.

– Почему?

– Вы хотите с ней пообщаться? Пожалуйста, общайтесь, но мне она неприятна. Спортсмены на соревнования едут бороться. Пересмотрите ее заезды, она даже не боролась.

Это полное безобразие. Просто ехать и занимать четвертое место. Лучше бы съездила молодая девушка, которая бы поборолась и получила бы опыт. Но нет, ни сама не буду, ни другим не дам, – сказал Архипов. 

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37 комментариев
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Одноклассник Медведева рассуждает, кто неприятный. Не в ту сторону мыслишь, дядя
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классные у нас чинуши, ничего не скажешь. спортсменка сама занималась, сама готовилась, САМА ВЫБИВАЛА СЕБЕ ПУТЁВКУ НА ОЛИМПИАДУ, изучая документы по переводчику и составляя письмо через знакомых и юристов, а это нечто говорит, что она там лучше бы кого-то другого пустила, да и вообще она никчёмная. ну это как бы ты чинуша мало того, что своими прямыми делами не занимаешься, так ты ещё и по-человечески просто днище
+53
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+53
А не поехала другая почему? Может потому что вы проспали лицензию. А девушка умница. Сама следила за лицензиями, сама разбиралась в правилах, написала письмо - поэтому она в Париже. Работу свою надо нормально делать сначала, потом уже других критиковать
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Лучше бы поехала...Так чего ж ты не отправил другую? Звездобол копеечный
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Зато генсека Федерации Федерация отправить в Париж сумела
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Я так понимаю по версии Губера это называется "остыть и дать другой комментарий".
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О, открыт новый персонаж.
Рекомендую всем глубже с ним ознакомиться, заодно проследить "прогресс" российской гребли на байдарках и каноэ, особенно в сравнении с беларусами, во время его "правления".

Напомню, что Ромасенко поехала сама и сама оформилась по сути. Федерация даже молодую отправлять не собиралась.
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Ответ Leopoldo92
Одноклассник Медведева рассуждает, кто неприятный. Не в ту сторону мыслишь, дядя
"Одноклассник"..всё что нужно знать о руководстве в "гребухе" рассеи..
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+14
Олеся, поехав самостоятельно на Олимпиаду, создала очень неприятный для чиновников прецедент, за который им теперь придется нести ответ как минимум перед журналистами...чем оооочень их всех напрягла, вот и гонят на нее теперь
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А как можно не бороться и занять 4 место на Олимпиаде? Теперь понятно, с каким именно одноклассником Дмитрий Анатольевич бухал в школе
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Ответ Skoprik
А не поехала другая почему? Может потому что вы проспали лицензию. А девушка умница. Сама следила за лицензиями, сама разбиралась в правилах, написала письмо - поэтому она в Париже. Работу свою надо нормально делать сначала, потом уже других критиковать
Так поэтому у него и горит жопа, ибо если бы в нашем спорте имелись грамотные спецы, тот этот Архипов бы вылетел как пробка из-за упущенной лицензии, это же реально серьезный просчет, у них там в штате нет юриста что ли? А так ему скорее всего просто настучали по башке и он негодует. Но как любой тупой человек виноватого он ищет не в себе, а в другом.
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после таких слов снимать нужно и больше не назначать на такие должности. а то почувствовали себя великими начальниками
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Я думал он чересчур патриотичный, а он просто дурак. Ясно, понятно
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Твоя работа организовывать качественную подготовку спортсменов и заниматься бумажками, а не делить их на "приятных" и "неприятных". Какой-то детский сад в сочетании с полной некомпетентностью.
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Еще один чиновник, попутавший должностные вопросы с личными, неприятно ему видите ли...
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А что конкретно делает генсек Федерации в Париже ?
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Есть вопросы к спортсмену - вот и задай их, а так издалека плеваться - как-то низко.... как для мужчины, так и для чиновника.
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она ему не дала на корпоративе федерации или что?
что у него так полыхает?
пока главы федераций у нас вот такие ********, не имеющие отношения к представляемому виду спорта, лучше не будет
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Потом удивляемся о массовой смене гражданства у наших спортсменов....
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Чудак ни как не успокоится
Откуда столько желчи
Как будто он к ней когда-то подкатывал, а та его забрила
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Вообще какого хрена он в Париже оказался? То есть на словах смотреть не будем, олимпиада позорная,гругом трансгендеры,и тут хоп сидит расуждает и устрицы в животе урчат.
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Могу точно сказать, кто мне максимально неприятен из руководителей наших спорт. федераций.
Жаль, наказать это тело некому.
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Ответ Араик Оганесян
Комментарий удален пользователем
Дядечька с веслом.
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Чёрт.
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Она ему не дала что ли ? Вот чувака бомбит)))
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Руководителей гребли веслом по бошке что ли бьют каждый день?
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Подбор кадров по принципу "обратного мусоропровода".
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Капец какой-то
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Что это быдоо позволяет себе?
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Смешная история из моей жизни. Формировалась сборная страны для юниорского ЧЕ. Для выезда нужна была характеристика, наш директор школы сказал, что ехать должны самые достойные, в нашем случае, моя однокласница. Его не смущало, что турнир мужской. Так, приблизительно, и у этого придурка. Время идет, а Огурцовы не кончаются.
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