Глава российской гребли о каноистке Ромасенко: «Мне она неприятна. Пересмотрите ее заезды на Олимпиаде – она даже не боролась»
Глава ВФГБК Евгений Архипов объяснил, почему каноистку Ромасенко не позвали на пресс-конференцию.
На Олимпийских играх в Париже Олеся Ромасенко, выступавшая в нейтральном статусе, не прошла в полуфинал на 200 м.
Сегодня стало известно, что она не примет участие в пресс-конференции Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которая пройдет 12 августа в Москве.
– Мы пригласили Захара Петрова, Алексея Коровашкова, а также Ивана Штыля, который не смог принять участие на Олимпиаде вместе с Коровашковым в классической двойке. Кроме того, приглашена генеральный секретарь федерации Елена Исхакова, которая сейчас находится в Париже.
– Олесю Ромасенко вы не планировали пригласить?
– Нет, не планировали.
– Почему?
– Вы хотите с ней пообщаться? Пожалуйста, общайтесь, но мне она неприятна. Спортсмены на соревнования едут бороться. Пересмотрите ее заезды, она даже не боролась.
Это полное безобразие. Просто ехать и занимать четвертое место. Лучше бы съездила молодая девушка, которая бы поборолась и получила бы опыт. Но нет, ни сама не буду, ни другим не дам, – сказал Архипов.
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Рекомендую всем глубже с ним ознакомиться, заодно проследить "прогресс" российской гребли на байдарках и каноэ, особенно в сравнении с беларусами, во время его "правления".
Напомню, что Ромасенко поехала сама и сама оформилась по сути. Федерация даже молодую отправлять не собиралась.
что у него так полыхает?
пока главы федераций у нас вот такие ********, не имеющие отношения к представляемому виду спорта, лучше не будет
Откуда столько желчи
Как будто он к ней когда-то подкатывал, а та его забрила
Жаль, наказать это тело некому.