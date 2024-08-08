Олеся Ромасенко: «Это патриотично – выступать на Олимпиаде даже под флагом AIN. Все, даже персонал в столовой, знают, откуда мы»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России жен Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Гребчиха Ромасенко считает, что патриотично выступать на ОИ даже в нейтральном статусе.

Спортсменка не прошла в полуфинал каноэ-одиночек на 200 м на Олимпийских играх в Париже.

«Академики сами отказались? Мне кажется, если у них были лицензии, то зря не поехали. Это патриотично – выступать даже под флагом AIN. Все знают название страны, откуда мы – даже в столовой персонал.

Только название нельзя говорить, сразу домой поеду, ха-ха. Или лайк поставил – дисквалифицирован. Я их обычно не ставлю просто.

Сказать что-то спортсменам, которые отказались от Игр? Я им бы ничего не советовала, у них своя голова на плечах. Но не надо забывать – сейчас ты на коне, а завтра у тебя юноши уже выигрывают.

Время идет быстро. И не надо думать, что ты завтра что-то изменишь. Нужно делать все сейчас», – сказала Олеся Ромасенко.

Как прорваться на Олимпиаду из России? Она нашла ошибку и убедила МОК – интервью о погоне за мечтой

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодец, все забудется, а Олимпиада - в твоей памяти на всю жизнь.
+68
-13
+55
Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
Правильные атлеты - это те которые слово родина с придыханием произносят или те, которые высокие результаты в спорте показывают?
+19
-3
+16
Был бы результат , а так 99 % провал во всех видах если бы не поехали ничего бы не изменилось
+18
-5
+13
Ответ Donbass guy
Комментарий удален пользователем
От паспорта чисто технически нельзя отказаться, если он один.
+14
-3
+11
Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
Без флага, без гимна, с запретом на произнесение в слух названия своей родины - вот это образцовый манкуртопатриотизм.
+10
-4
+6
„Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к Отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть.“ — Николай Михайлович Карамзин
+11
-6
+5
Ответ Андрей Балабаев
Комментарий скрыт
Ок. России она якобы не нужна. А кому нужны не поехавшие на ОИ гребцы в России? Их пока еще могут обеспечить. Но это пока не дошёл выбор спортсмены или...врачи, учителя, пенсионеры.. И фамилии этих спортсменов не известны, соревнования мало кто смотрит. По сути человек рискнул и поехал. Радоваться надо. А что будет завтра, кто прав, кто нет, потом будет известно.
+8
-3
+5
Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
Бояться услышать неприятное мнение настолько, что заблокировать лучшую общеобразовательную информационную площадку планеты. Да уж. Чего уж.
+6
-1
+5
За название страны или лайк отправят домой, вот она демократия...
+12
-8
+4
Почему все с гимнами и флагом.. А великая держава непонятно как должна выступать.. Что за успокоение.. И так все знают откуда мы.. Мы должны там быть только с флагами и гимном.. Иначе это бред
+10
-7
+3
Ответ Roman Shnel
Был бы результат , а так 99 % провал во всех видах если бы не поехали ничего бы не изменилось
Так этого мок и хотел. Пустить нескольких статистов и рассказывать сказки про возможности для всех
+6
-3
+3
Городская сумасшедшая какая-то, по интервью судя.
+7
-5
+2
Где лайк ставить нельзя, непонятно.
Надо заметить что под AIN выступает еще 17 белорусов.
Ну и нельзя называть страну тоже непонятно. Говорить в интервью, что выступаешь за России наверно нельзя, а если спросят откуда, то здесь нет криминала.
+4
-2
+2
Ответ brig_Mercury
Ок. России она якобы не нужна. А кому нужны не поехавшие на ОИ гребцы в России? Их пока еще могут обеспечить. Но это пока не дошёл выбор спортсмены или...врачи, учителя, пенсионеры.. И фамилии этих спортсменов не известны, соревнования мало кто смотрит. По сути человек рискнул и поехал. Радоваться надо. А что будет завтра, кто прав, кто нет, потом будет известно.
Так а еë кто-то в России знает? Много ли людей смотрело? Ладно бы шансы на медали были, так ведь она статист. То чего и добивался мок. Сейчас скажут что дали всем возможность и промолчат что больше трëх сотен лучших российских спортсменов не пустили. Так что лучше бы она тут деньги заработала
+4
-2
+2
Ответ K Investor
Правильные атлеты - это те которые слово родина с придыханием произносят или те, которые высокие результаты в спорте показывают?
А где тут высокие результаты?
+2
0
+2
Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
ну из-за таких узколобых кентов без критического мышления страна и находится там, где находится
+4
-2
+2
Приползти на колешках и эпично обосраться на радость хозяевам ... верх патриотизма ... (
+1
0
+1
Что значит патриотично. Когда даже нельзя назвать свою страну. Мне кажется это странно.
+13
-12
+1
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Пафос побед кому идёт? Стране или атлету?
+5
-5
0
Ответ brig_Mercury
Ок. России она якобы не нужна. А кому нужны не поехавшие на ОИ гребцы в России? Их пока еще могут обеспечить. Но это пока не дошёл выбор спортсмены или...врачи, учителя, пенсионеры.. И фамилии этих спортсменов не известны, соревнования мало кто смотрит. По сути человек рискнул и поехал. Радоваться надо. А что будет завтра, кто прав, кто нет, потом будет известно.
Скорее будут финансировать спортсменов, чем учителей, врачей и особенно пенсионеров.
0
0
0
Ответ Evincive
„Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к Отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть.“ — Николай Михайлович Карамзин
Красивая фраза, но абсолютно лживая. Любовь и рассудок - вещи взаимоисключающие по определению. Любовь - это и есть страсть, и ничем иным быть не может. Хоть к женщине, хоть к Отечеству, хоть к драникам со сметаной.
+1
-1
0
Фу
... Уважение есть к себе вообще
+8
-8
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий