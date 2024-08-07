Каноистка Ромасенко: «В отборе на Олимпиаду самым сложным было не грести, а составить письмо. 30 июня, последний срок подачи заявок. Отправили в 23:58»

Каноистка Олеся Ромасенко рассказала необычную историю попадания на Олимпиаду.

8 августа россиянка выступит в Париже на соревнованиях в каноэ-одиночке на 200 метров. Российские спортсмены участвуют в Играх в нейтральном статусе.

– У тебя необычная история попадания на Игры. Давай с самого начала.

– Весной на олимпийском отборе в Венгрии первые два места получали лицензии напрямую. Я стала третьей. Но дело в том, что при определенных обстоятельствах, по правилам европейской квалификации, лицензию на Игры в Париж может получить и третье место, если уже квалифицировавшиеся страны имеют больше двух лицензий. Тогда третья лицензия передается следующей стране.

Беларусь выбрала лицензию в одиночке, их лицензия в двойке ушла Франции. Франция выбрала двойку, а их место в одиночке ушло следующей стране по рейтингу, то есть нам.

При распределении лицензий есть конкретные сроки. Я ждала и точно знала, что лицензия должна прийти мне. И вот сроки вышли, я спрашиваю нашу федерацию: «А где лицензия?» Если она не у нас, то должна перейти кому-то еще. В табличке по европейскому континенту ничего не указано, хотя все остальные континенты есть. Но никто ничего не знал.

Потом Международный олимпийский комитет (МОК) выложил финальный список спортсменов с нейтральным статусом, допущенных к Олимпиаде. Своей фамилии я там не увидела. Даже если бы в списке оказалась не я, а другая спортсменка – я хотя бы поняла, что лицензия на месте. А так, одна лицензия в женском каноэ взяла и куда-то исчезла.

А на календаре 30 июня, последний срок подачи олимпийских заявок.

– И что ты делала дальше?

– Нашла контакты МОК и международной федерации. Позвонила нескольким юристам, попросила помочь. Но все ответы были из серии «мы заняты, перезвоните завтра». А я не могла завтра, мне нужно было сейчас.

Ну, открыла правила, олимпийскую хартию и села составлять письмо. Писала прямо с телефона. Разложила свою ситуацию, причины, почему мне положена лицензия, со ссылками на хартию и статьи из квалификационной системы международной федерации. Получилось примерно полторы странички текста. Английским я не владею, попросила подружку перевести. Думала про гугл-транслейт, но это было бы слишком.

А подруга была на отдыхе с детьми. Пока перевела, пока мы все это оформили на компьютере... В общем, отправили в 23:58. Успели!

– Ответ получили быстро?

– Уже на следующий день я все-таки показала письмо юристам. Сказали, что в принципе все нормально, в произвольной форме вполне понятно написано. Чуть поправили, чтобы все было идеально, и отправили повторно. Где-то через неделю пришел ответ. Congratulations, Олеся, вы едете на Олимпийские игры!

– А почему они изначально тебя не включили в списки? Дело в нашей федерации?

– Мне неизвестно, что должна была делать наша федерация. Но сначала она должна была получить эту лицензию, а потом принимать решения. Но я знаю, что мое письмо было воспринято как подтверждение лицензии и заявка на участие от нейтрального спортсмена.

– Что ты почувствовала, когда получила письмо с поздравлениями?

– Восторг! Я смеюсь, что в отборе на Олимпиаду самым сложным было не грести, а составить письмо. Я столько документов перелопатила, еще и через переводчик, на английском-то не читаю... – рассказала шестикратный призер чемпионатов мира Ромасенко в интервью Sports.

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