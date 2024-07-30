Французского тренера по гребле арестовали за мочеиспускание на улице и драку с полицейскими в Париже

Французского тренера по гребле арестовали за драку с полицейскими в Париже.

Тренер Французской федерации гребли на байдарках и каноэ Гийом Берж был взят под стражу после того, как справил нужду на улице в Париже и оказал сопротивление полиции.

По информации Le Parisien, полицейский патруль заметил 33‑летнего специалиста около 3 часов ночи во время мочеиспускания на стену на одной из улиц Парижа. Отмечается, что при попытке скрыться Берж нанес несколько ударов трем сотрудникам полиции.

Тренера задержали после неоднократного применения электрошокера, доставили в полицейский участок и поместили под стражу за сопротивление при задержании и умышленное насилие в отношении полиции. Парижская прокуратура начала расследование.

Берж до сентября 2023 года был тренером женской сборной Франции по гребле на байдарках и каноэ, после чего перешел на работу в федерации.