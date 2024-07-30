Французского тренера по гребле арестовали за мочеиспускание на улице и драку с полицейскими в Париже

Теги происшествия гребля на байдарках и каноэ сборная Франции Гребля

Французского тренера по гребле арестовали за драку с полицейскими в Париже.

Тренер Французской федерации гребли на байдарках и каноэ Гийом Берж был взят под стражу после того, как справил нужду на улице в Париже и оказал сопротивление полиции.

По информации Le Parisien, полицейский патруль заметил 33‑летнего специалиста около 3 часов ночи во время мочеиспускания на стену на одной из улиц Парижа. Отмечается, что при попытке скрыться Берж нанес несколько ударов трем сотрудникам полиции.

Тренера задержали после неоднократного применения электрошокера, доставили в полицейский участок и поместили под стражу за сопротивление при задержании и умышленное насилие в отношении полиции. Парижская прокуратура начала расследование.

Берж до сентября 2023 года был тренером женской сборной Франции по гребле на байдарках и каноэ, после чего перешел на работу в федерации.

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15 комментариев
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Раньше спокойно можно было сходить в Сену.Тут пришлось на стену.
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Каналья!
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Простите его, он не мог помочиться в Сену, там и без этого сплошное г***о. Настоящий патриот своей страны.
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Настоящий месье француз!
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Так вот кто Сену загадил, каналья...
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Теперь этот тренер по гребле отгребёт срок.
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Ахахх понять и простить
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Ну хоть отлить-то тренеру по гр. ебле до конца дали, или электрошокер сработал во время процесса? Требую подробностей!
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Гвардейцы кардинала поймали смельчака
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Сто пудов белый француз, был бы негр/араб/транс - может даже ширинку застегнули бы
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понапускали арабов ........
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Желтые реки, тяжелые воды
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Ответ Zrad Chohobliak
Ну хоть отлить-то тренеру по гр. ебле до конца дали, или электрошокер сработал во время процесса? Требую подробностей!
Процесс начался от шокера. Тренер невиновник.
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