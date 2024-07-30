Участница церемонии открытия Олимпиады пожаловалась на кибербуллинг

Теги происшествия открытие интернет Олимпиада-2024 соцсети Р-Спорт Легкая атлетика

Участница церемонии открытия Олимпиады в Париже пожаловалась на травлю в сети.

Диджей и активистка Барбара Буч, принявшая участие в сцене открытия Игр с пародией на «Тайную вечерю», подверглась кибербуллингу, заявила ее адвокат Одрэ Мселлати. 

«После церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже артистка, диджей и активистка Барбара Буч стала объектом неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы.

Сегодня она подает жалобу на эти действия, совершенные как гражданами страны, так и иностранцами, и намерена преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем», – говорится в заявлении адвоката, опубликованном на странице Буч в соцсети. 

Открытие Олимпиады-2024 прошло 26 июля. После церемонии организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств христиан. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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71 комментарий
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В сети она гордо называет себя (цитата) "жирной, еврейской удивительной лесбиянкой"...
Основания для кибербуллинга отсутствуют
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-3
+50
кибербуллинг - сначала подумал, что это новый олимпийский вид спорта...
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Ответ toujours_ivre
Комментарий скрыт
Закибербуллили меня своими минусами((( ждите заявление от моего адвоката
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Там кто-то в сети еще грозился ее изнасиловать (по словам адвоката) - вот это действительно омерзительно даже представить
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Такое ощущение что все больше обсуждают около спортивные события, нежели сами соревнования. Эта Олимпиада точно войдёт в историю как самая скандальная и с самым большим количеством накладок и проблем.
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Если ты решил публично затроллить миллиард человек, то надо быть готовым к ответу от хотя бы миллиона. Иначе не влезай в подобное
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Ответ Potapson
Такое ощущение что все больше обсуждают около спортивные события, нежели сами соревнования. Эта Олимпиада точно войдёт в историю как самая скандальная и с самым большим количеством накладок и проблем.
Эта олимпиада вернет олимпийские игры западу. Потому что остальной мир задумается, надо в этом шапито участвовать. Во всяком случае, значимость игр в мире сильно упадет.
+17
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+11
В свою очередь, призываю подать иск за оскорбление чувств верующих, на эту женщину (?) и всех причастных к этой действу.
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Ответ внучок Бэйхайма
В сети она гордо называет себя (цитата) "жирной, еврейской удивительной лесбиянкой"... Основания для кибербуллинга отсутствуют
Самострел
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Судя по имени, это то, что в центре сидело, изображая Иисуса.
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Ответ ademius
Комментарий удален модератором
Она ждала, что её будут защищать те левые толерасты, которые всё это придумали и учинили. Вот и адвокат от них уже нарисовался.
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Олимпиада в Париже бьёт все олимпийские рекорды по неспортивным событиям...
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Ответ Final 94
Комментарий скрыт
А церемония открытия теперь к цельному событию, которое называется "Олимпиада", отношения не имеет?)
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Ответ kenny_182
https://pbs.twimg.com/media/GTtzoCFXUAAHIuk?format=jpg&name=large А нечего Барбаре Буч было вот таким заниматься. Классическое FAFO - пишешь такое в интернете, ну, жди, что придут тебе пару слов сказать.
Кстати да, если она сама себя с Иисусом сравнила, а фрик-шоу с вечерей, то чего она ожидала? Закрой профиль и публикуй такое лишь для своей лгбт-тусовки, если не хочешь видеть ответы на свои провокации
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Ответ Potapson
Такое ощущение что все больше обсуждают около спортивные события, нежели сами соревнования. Эта Олимпиада точно войдёт в историю как самая скандальная и с самым большим количеством накладок и проблем.
Ну так спортс просто акцент на этом сделал.
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Ничего страшного. Знала на что подписывается.
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Ответ Camicadze
кибербуллинг - сначала подумал, что это новый олимпийский вид спорта...
Да, вместо триатлона )))
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Ответ Camicadze
кибербуллинг - сначала подумал, что это новый олимпийский вид спорта...
Компьютерный кегельбан
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Ответ Viks
"Актёр Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, принёс извинения. "
Кому? Пантеону Олимпийских богов древней Греции?
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Какая жаль.
Так ей и надо
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>артистка, диджей и активистка Барбара Буч.

а теперь еще и жертва кибербуллинга. вон какая занятая тетя (или дядя?)
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Просто решила имя своё раскрутить: комментарий ей плохой написали видите ли...) И ведь реально в суды пойдёт, жаловаться будет и всё это только что бы засветить своё имя.
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Ответ ГЕНПЛАН
Только в зомбоящике и на спосртсе. В остальном мире люди наслаждаются увлекательными, зрелищными соревнованиями.
Живу в "остальном мире", зомбоящик не смотрю. И в остальном мире люди переживают за триатлонистов и грязную воду в Сене, за проблемы проживания своих спортсменов в олимпийской деревне. Ну и конечно, как Вы правильно заметили, наслаждаются соревнованиями.
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Ответ ГЕНПЛАН
Только в зомбоящике и на спосртсе. В остальном мире люди наслаждаются увлекательными, зрелищными соревнованиями.
Ога, особенно зрелищно будет, когда триатлонисты из Сены будут вылезать с контрацептивами на голове)
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Ответ внучок Бэйхайма
В сети она гордо называет себя (цитата) "жирной, еврейской удивительной лесбиянкой"... Основания для кибербуллинга отсутствуют
Не она, а оно.
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В чём выражался кибербуллинг? Назвали толстой?
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А может, надо было головой думать, во что ввязывалась? Скоро, наверное, хулиганы и преступники начнут жаловаться, что их полиция буллит и преследует.
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ОНО ещё кому-то судами грозит.
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подверглась кибербуллингу, заявила ее адвокат Одрэ Мселлати.
.....
А это во Франции уже юридический термин и с ним в суд идут?
Весело живут...
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https://pbs.twimg.com/media/GTtzoCFXUAAHIuk?format=jpg&name=large

А нечего Барбаре Буч было вот таким заниматься. Классическое FAFO - пишешь такое в интернете, ну, жди, что придут тебе пару слов сказать.
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