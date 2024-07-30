Участница церемонии открытия Олимпиады пожаловалась на кибербуллинг

Участница церемонии открытия Олимпиады в Париже пожаловалась на травлю в сети.

Диджей и активистка Барбара Буч, принявшая участие в сцене открытия Игр с пародией на «Тайную вечерю», подверглась кибербуллингу, заявила ее адвокат Одрэ Мселлати.

«После церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в артистка, диджей и активистка Барбара Буч стала объектом неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы.

Сегодня она подает жалобу на эти действия, совершенные как гражданами страны, так и иностранцами, и намерена преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем», – говорится в заявлении адвоката, опубликованном на странице Буч в соцсети.

Открытие Олимпиады-2024 прошло 26 июля. После церемонии организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств христиан.

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