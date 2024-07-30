Участница церемонии открытия Олимпиады пожаловалась на кибербуллинг
Участница церемонии открытия Олимпиады в Париже пожаловалась на травлю в сети.
Диджей и активистка Барбара Буч, принявшая участие в сцене открытия Игр с пародией на «Тайную вечерю», подверглась кибербуллингу, заявила ее адвокат Одрэ Мселлати.
«После церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже артистка, диджей и активистка Барбара Буч стала объектом неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы.
Сегодня она подает жалобу на эти действия, совершенные как гражданами страны, так и иностранцами, и намерена преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем», – говорится в заявлении адвоката, опубликованном на странице Буч в соцсети.
Открытие Олимпиады-2024 прошло 26 июля. После церемонии организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств христиан.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Основания для кибербуллинга отсутствуют
Так ей и надо
а теперь еще и жертва кибербуллинга. вон какая занятая тетя (или дядя?)
.....
А это во Франции уже юридический термин и с ним в суд идут?
Весело живут...
А нечего Барбаре Буч было вот таким заниматься. Классическое FAFO - пишешь такое в интернете, ну, жди, что придут тебе пару слов сказать.