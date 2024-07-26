Глава Всероссийской федерации гребли о форме россиян на Олимпиаде: «Понятия не имею, утверждена ли она. Я не слежу за этим»

Теги МОК гребля на байдарках и каноэ сборная России сборная России жен Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Олеся Ромасенко Евгений Архипов Захар Петров Гребля

Российские каноисты на Олимпиаде будут выступать в форме, предоставленной МОК.

Об этом сообщил Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов. 

«Они будут выступать в форме, которую предоставит МОК. Понятия не имею, утверждена ли она. Это вопрос к чиновникам МОК. Я не слежу за этим», — сказал Архипов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На турнире выступят Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Главное за своевременными поступлениями на карточку следить?
+8
-3
+5
Да уж, очень достойный президент Федерации ... (
+12
-8
+4
Странно, что не сказал, что эти каноисты и байдарочники уволены 2 недели назад из российского спорта!
+7
-4
+3
а нахрена это сборище трнасов смотреть ,пусть смотрят моральные деграданты и еврогеи,вместе с копателями морей
+1
0
+1
У Губера надо было спрашивать.
0
0
0
Скоро ОКР опубликует список из 285 пунктов за которыми они не будут следить на Олимпиаде.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий