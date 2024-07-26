Глава Всероссийской федерации гребли о форме россиян на Олимпиаде: «Понятия не имею, утверждена ли она. Я не слежу за этим»

Российские каноисты на Олимпиаде будут выступать в форме, предоставленной МОК.

Об этом сообщил Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

«Они будут выступать в форме, которую предоставит МОК. Понятия не имею, утверждена ли она. Это вопрос к чиновникам . Я не слежу за этим», — сказал Архипов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На турнире выступят Захар Петров, и Олеся Ромасенко.