Губерниев об участии россиян в ОИ-2024: «Это была серьезная проверка на сообразительность. Не все ее прошли, потому что привыкли: есть мамки, няньки, тренеры»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев сборная России жен Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Дмитрий Губерниев заявил, что не все спортсмены проявили сообразительность до ОИ.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступят лишь 15 россиян в нейтральном статусе, в том числе три представителя гребли на байдарках и каноэ.

«На Играх в Париже буду с особым интересом следить за гребцами. Там Олеся Ромасенко, каноистка наша прекрасная, сама вступила в переписку [с Международным олимпийским комитетом].

Дело в том, что сейчас есть вопросы допуска-недопуска. Это была довольно серьезная проверка наших спортсменов на сообразительность. Как мне кажется, не все ее прошли, потому что люди во многом привыкли, что есть мамки, няньки, тренеры, что все за них делают.

Иногда нужно самим почесать голову, заняться русским почесыванием затылка и что-то сделать», – сказал комментатор Губерниев.

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5 комментариев
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блин, порой Губер говорит вещи....наши спортсмены не приучены к самостоятельному ведению своих дел - кроме теннисистов - привыкли, что федерация за них все делает...
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Есть в его словах правда! Очень много людей и не только из спорта, которые по жизни ведомые, он привыкли, что за них решают, дают советы, делают или помогают во всём, а когда рано или поздно приходится самостоятельно принимать важное решение в жизни, то у них начинаются сомнения, метания, а порой даже паника, как из одного известного фильма- « Шеф, всё пропало, всё пропало, что делать…» и так далее!!!
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База.
Ничего нового.
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Губер-пример для подражания в плане сообразительности.
А уж в плане подмахнуть кому нужно-идеал.
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