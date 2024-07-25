Губерниев об участии россиян в ОИ-2024: «Это была серьезная проверка на сообразительность. Не все ее прошли, потому что привыкли: есть мамки, няньки, тренеры»

Дмитрий Губерниев заявил, что не все спортсмены проявили сообразительность до ОИ.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступят лишь 15 россиян в нейтральном статусе, в том числе три представителя гребли на байдарках и каноэ.

«На Играх в Париже буду с особым интересом следить за гребцами. Там Олеся Ромасенко, каноистка наша прекрасная, сама вступила в переписку [с Международным олимпийским комитетом].

Дело в том, что сейчас есть вопросы допуска-недопуска. Это была довольно серьезная проверка наших спортсменов на сообразительность. Как мне кажется, не все ее прошли, потому что люди во многом привыкли, что есть мамки, няньки, тренеры, что все за них делают.

Иногда нужно самим почесать голову, заняться русским почесыванием затылка и что-то сделать», – сказал комментатор Губерниев.

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