Российская каноистка Ромасенко напрямую связывалась с МОК для допуска к Олимпиаде («Матч ТВ»)

Каноистка Олеся Ромасенко напрямую связывалась с МОК для участия в Олимпиаде.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске Ромасенко до Игр-2024 в Париже. Ранее разрешение получили каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров.

«Когда был опубликован список по гребле и ее там не оказалось, у Олеси возникло много вопросов. Она обратилась в Федерацию гребного спорта России (ФГСР), где ей сказали, что на нее нет лицензии, нет в списках, следовательно, федерация не могла обращаться по ее вопросу в МОК. Ей сказали: «Если у тебя есть вопросы, то ты можешь их сама написать в МОК».

Она написала, объяснила ситуацию, что она выиграла лицензию не напрямую, а по добору. Рассказала, что имеет право претендовать на лицензию, что она хотела бы поехать в Париж. И ей пришел ответ с приглашением. Это не индивидуальное приглашение, это не подарок, а ее завоеванная лицензия», – сообщил источник «Матч ТВ».

Ромасенко 34 года, она шестикратный призер чемпионатов мира.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.