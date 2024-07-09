Российская каноистка Ромасенко напрямую связывалась с МОК для допуска к Олимпиаде («Матч ТВ»)

Теги МОК Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ ФГСР сборная России жен Париж-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Каноистка Олеся Ромасенко напрямую связывалась с МОК для участия в Олимпиаде.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске Ромасенко до Игр-2024 в Париже. Ранее разрешение получили каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров.

«Когда был опубликован список по гребле и ее там не оказалось, у Олеси возникло много вопросов. Она обратилась в Федерацию гребного спорта России (ФГСР), где ей сказали, что на нее нет лицензии, нет в списках, следовательно, федерация не могла обращаться по ее вопросу в МОК. Ей сказали: «Если у тебя есть вопросы, то ты можешь их сама написать в МОК».

Она написала, объяснила ситуацию, что она выиграла лицензию не напрямую, а по добору. Рассказала, что имеет право претендовать на лицензию, что она хотела бы поехать в Париж. И ей пришел ответ с приглашением. Это не индивидуальное приглашение, это не подарок, а ее завоеванная лицензия», – сообщил источник «Матч ТВ».

Ромасенко 34 года, она шестикратный призер чемпионатов мира.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

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21 комментарий
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И правильно сделала
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-11
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А теперь всем ясно что спортивные "федерации" это толпа бесполезных высокооплачиваемых бездельников?
Не особенно они и нужны...для спорта.
+35
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+24
Молодец, конечно. В 34 года брать на себя ответственность за свою жизнь - это нормально и правильно. А сидеть и ждать, что всё за тебя решат старшие дяди из Федерации (и сопли подотрут и на Олимпиаду отвезут) - это называется инфантилизм...
+21
-7
+14
Замечательно если позвали
+16
-6
+10
Ответ Роман Алексеев_1116164417
А теперь всем ясно что спортивные "федерации" это толпа бесполезных высокооплачиваемых бездельников? Не особенно они и нужны...для спорта.
Как это? А пилить кто будет, если не федерации?
+9
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+4
Ох и напихают же ей теперь патриёты...
+8
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Жесть....
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Молодец, уважуха
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А что с Черниговской и Долговой, ?
Они же право участия добыли
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Понятно, что напрямую, а как ещё могло быть? Её могли продать в мок какие-то посредники?)
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"....Мужики, а где тут берут в «морские котики»? В стройбат у меня нет никакого настроения — с детства не выношу бесплатного физического труда....")))) За попытку -- зачёт!!! И главное, удачи
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Умничка!) Так держать!
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Ну, хочется ей выступить. Такое ощущение, что готова даже своим ходом туда догрести, реками, каналами, морями. Возраст поджимает, пусть гребёт
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Уважение.Жить нужно сегодня.
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Вся верхушка страны это толпа, странно, что они вообще что-то иногда знают
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