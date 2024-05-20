Международная федерация каноэ лишила россиянку Исхакову нейтрального статуса

Теги гребля на байдарках и каноэ ВФГБК ICF Елена Исхакова Гребля

Международной федерации каноэ лишила Елену Исхакову нейтрального статуса.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) сама сообщила об этом.

«На данный момент у меня нет нейтрального статуса», – сказала Исхакова.

Она получила нейтральный статус от Международной федерации каноэ (ICF) перед квалификационным предолимпийским турниром, который проходил 8-9 мая в венгерском Сегеде. Исхакова ездила на турнир как руководитель делегации.

По словам президента ВФГБК Евгения Архипова, Исхакову лишили нейтрального статуса решением комиссии ICF. Международная федерация отказывается комментировать это решение.

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