Глава Международной федерации каноэ о допуске россиян: «Организаторы могут отклонить их участие в турнирах, если не готовы обеспечить безопасность»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России сборная России жен ICF Гребля

В Международной федерации каноэ объяснили недопуск россиян «мерами безопасности».

В августе Датская федерация каноэ не разрешила россиянами и белорусам спортсменам выступить на чемпионате мира по каноэ-марафону, объяснив это неспособностью «гарантировать безопасность спортсменов». Ранее такое же решение приняли организаторы ЧМ по спринту на каноэ в Германии.

При этом Международная федерация каноэ (ICF) на данный момент разрешает россиянам и белорусам выступать на соревнованиях.

«Совет ICF подавляющим числом голосов постановил, что россиянам позволят вернуться в нейтральном статусе, с учетом особых условий. Но мы ввели пункт, по которому организаторы могут отклонить их участие, если не готовы обеспечить безопасность спортсменов и турниров. Мы не хотим навредить нашим соревнованиям.

Некоторые организаторы решили воспользоваться этой опцией и отказать в участии нейтральным атлетам, так как не могут обеспечить безопасность, и мы вынуждены принять этот факт. Такова часть нашего решения, но я ожидаю, что нейтральным спортсменам из России, возможно, разрешат выступать в Таиланде на ЧМ по гребле стоя (в ноябре), и им нужно будет пройти через нашу процедуру проверки.

Решения должны принимать организаторы. Мы знаем, что есть финансовые трудности, ведь меры безопасности стоят больших денег, а у наших организаторов очень ограниченный бюджет. Мы не хотим заставлять их допускать или не допускать русских», – цитирует Inside the Games слова президента ICF Томаса Конецко.

Каноистка Ромасенко о недопуске к ЧМ: «Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать. Но потом подумала, что с нами там могло случиться всякое»

10 комментариев

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Adeen
Это удобно они все придумали: Дают допуск на соревнования, а страны-хозяева соревнований допуск не дают. Вроде как и ни при чём и деньги за членство надо платить им. Нормально:)
+6
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+6
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Александр Васильев
Так по идее тогда ,если страна-организатор не может обеспечить безопасность спортсменам, может стоит сменить страну-организатора?) такие смешные они конечно
+5
0
+5
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#nikon
"....не готовы обеспечить безопасность"
Перспективная идея.
+4
0
+4
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Adeen
Ответ Александр Васильев
Так по идее тогда ,если страна-организатор не может обеспечить безопасность спортсменам, может стоит сменить страну-организатора?) такие смешные они конечно
Это они не смешные. Если ты не заметил - это они смеются. А у нас этого типа не видят. Идиотия))
+3
0
+3
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Koulmann
Ответ Александр Васильев
Так по идее тогда ,если страна-организатор не может обеспечить безопасность спортсменам, может стоит сменить страну-организатора?) такие смешные они конечно
Так, пжлста, гребите стоя и в Таиланде.
Все как хотят русские чиновники - развивать новые виды спорта в новых странах.
+2
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Ігор
Стоя грести тоже небезопасно, есть шанс потерять равновесие и упасть за борт. Кто будет нести ответственность?
+1
0
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Андрей Балабаев
Ответ #nikon
"....не готовы обеспечить безопасность" Перспективная идея.
Так не они придумали. Конторка иихф ведь тоже отстранила Россию ради "безопасности". Так что это не наказание, а забота)
+1
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Валерий Нистратов
Это они "боятся", что пара спортсменов из России устроит вооруженный переворот в стране-хозяйки? Или опасаются, что цивилизованные жители их стран могут вести себя не очень цивилизованно?

Мир психопатов, однако.
+4
-4
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Alex_V69
Ответ Александр Васильев
Так по идее тогда ,если страна-организатор не может обеспечить безопасность спортсменам, может стоит сменить страну-организатора?) такие смешные они конечно
Это лицемерная отговорка.
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