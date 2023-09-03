Глава Международной федерации каноэ о допуске россиян: «Организаторы могут отклонить их участие в турнирах, если не готовы обеспечить безопасность»

В Международной федерации каноэ объяснили недопуск россиян «мерами безопасности».

В августе Датская федерация каноэ не разрешила россиянами и белорусам спортсменам выступить на чемпионате мира по каноэ-марафону, объяснив это неспособностью «гарантировать безопасность спортсменов». Ранее такое же решение приняли организаторы ЧМ по спринту на каноэ в Германии.

При этом Международная федерация каноэ (ICF) на данный момент разрешает россиянам и белорусам выступать на соревнованиях.

«Совет ICF подавляющим числом голосов постановил, что россиянам позволят вернуться в нейтральном статусе, с учетом особых условий. Но мы ввели пункт, по которому организаторы могут отклонить их участие, если не готовы обеспечить безопасность спортсменов и турниров. Мы не хотим навредить нашим соревнованиям.

Некоторые организаторы решили воспользоваться этой опцией и отказать в участии нейтральным атлетам, так как не могут обеспечить безопасность, и мы вынуждены принять этот факт. Такова часть нашего решения, но я ожидаю, что нейтральным спортсменам из России, возможно, разрешат выступать в Таиланде на ЧМ по гребле стоя (в ноябре), и им нужно будет пройти через нашу процедуру проверки.

Решения должны принимать организаторы. Мы знаем, что есть финансовые трудности, ведь меры безопасности стоят больших денег, а у наших организаторов очень ограниченный бюджет. Мы не хотим заставлять их допускать или не допускать русских», – цитирует Inside the Games слова президента ICF Томаса Конецко.

Каноистка Ромасенко о недопуске к ЧМ: «Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать. Но потом подумала, что с нами там могло случиться всякое»