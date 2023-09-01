Каноистка Ромасенко о недопуске к ЧМ: «Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать. Но потом подумала, что с нами там могло случиться всякое»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России жен чемпионат мира Олеся Ромасенко Гребля

Российская каноистка Олеся Ромасенко назвала плюсы недопуска к чемпионату мира.

С 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге проходил ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Россияне не выступали на этом турнире, который был отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Как вы отреагировали на то, что организаторы чемпионата мира не допустили российских гребцов?

– Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать в чемпионате мира. Но потом я подумала, что с нами там могло случиться всякое.

Возможно, Германия не смогла гарантировать качественную охрану и безопасность нашим спортсменам. Наверняка против сборной России могли быть провокации на чемпионате мира, и организаторы решили избежать этого. Поэтому правильное решение.

Надеюсь, в следующем году нас уже допустят, и у нас будет время подготовиться к европейской квалификации, где мы сможем завоевать олимпийские лицензии, – сказала Ромасенко, которая является шестикратным призером чемпионатов мира.

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9 комментариев

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NomerSports
эх два часа ночи. до утра комменты ждать .это ж надо такое придумать .всякое !
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vulturecrow
я слышал из надёжных источников, что на Западе полы в ванных у российских спортсменов натируют салом. чтобы поскользнулись и покалечились. ну а если не поскользнутся, то будут всю ночь с пола слизывать и опоздают на старт.
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muslim95
А вдруг просто утонулв бы, правильно не поехала
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Донован хозяин НБА
Гребёт веслом она точно лучше, чем думает
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Sebastian Debussy
Что там могло случиться? Подруга, ты чего?))) Решила лизнуть что ли))
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Shibosan
Например кто-то из своей же команды мог допинг подлить, ага.
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Поникший Руй
Побоялась залечь на дно в Дуйсбурге
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Anton Kortenko
Харлан со шпагой бродит по Европе в поиске допущенных россиян.
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Nikita Nikitin
#вдудьвдуйсбурге
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