Каноистка Ромасенко о недопуске к ЧМ: «Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать. Но потом подумала, что с нами там могло случиться всякое»

Российская каноистка Олеся Ромасенко назвала плюсы недопуска к чемпионату мира.

С 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге проходил ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Россияне не выступали на этом турнире, который был отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Как вы отреагировали на то, что организаторы чемпионата мира не допустили российских гребцов?

– Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать в чемпионате мира. Но потом я подумала, что с нами там могло случиться всякое.

Возможно, Германия не смогла гарантировать качественную охрану и безопасность нашим спортсменам. Наверняка против сборной России могли быть провокации на чемпионате мира, и организаторы решили избежать этого. Поэтому правильное решение.

Надеюсь, в следующем году нас уже допустят, и у нас будет время подготовиться к европейской квалификации, где мы сможем завоевать олимпийские лицензии, – сказала Ромасенко, которая является шестикратным призером чемпионатов мира.