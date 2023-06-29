«Если хотите почувствовать себя в безопасности – приезжайте в Париж на церемонию открытия». Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о рисках перед стартом Игр

Глава оргкомитета Олимпиады-2024 не сомневается в мерах безопасности в Париже.

Церемония открытия Олимпийских игр в столице Франции пройдет 26 июля 2024 года на реке Сене. Делегации команд проплывут на лодках до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни, а посетить церемонию смогут около 500 тысяч зрителей.

«Подготовка к обеспечению безопасности в преддверии уникальной церемонии открытия сделает Париж самым безопасным местом в мире. Если хотите почувствовать себя в безопасности – приезжайте в город на эту церемонию.

Остался всего год, у Парижа еще много незавершенной работы, но это нормально. И нормально, если что-то еще не готово. Раньше я выступал на топ-уровне в качестве спортсмена – и ты никогда не бываешь достаточно подготовлен заранее, за год до.

Нужно быть готовым в день соревнований и подходить к ним с ощущением, что еще не все сделано. В этом случае вы боретесь, стараетесь и отдаетесь полностью, чтобы действительно проявить себя лучшим образом», – сказал глава оргкомитета Парижа-2024 и трехкратный олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге.

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