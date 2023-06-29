Моргачев об отстранении за допинг: «Готовился к Олимпиаде, мечтал о медали и новой машине, а теперь сидишь и думаешь, как заплатить коммуналку, да еще и платеж по кредиту»

Теги допинг сборная России Никита Моргачев Гребля

Никита Моргачев рассказал, как тяжело зарабатывать деньги после отстранения за допинг.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина в допинг-пробах обнаружили мельдоний.

15 июня 2023 года РУСАДА признало спортсменов невиновными.

– Гребля – совсем не коммерческий вид спорта. На что вы жили эти два года? 

– Это непростой вопрос. Проблема в том, что после отстранения нас почти сразу уволили из Министерства спорта – точнее, не нашли оснований продлить с нами трудовой договор. Формально в общем-то были правы.

Так получилось, что перед Олимпиадой я взял кредит, нужно было ремонт дома сделать. Был уверен, что выступим мы неплохо, получим какие-то премии и я его быстро закрою. В итоге остался дома и без работы. Вот и представьте: только что ты готовился к Олимпиаде, мечтал о медали и новой машине, а теперь сидишь и думаешь, как заплатить коммуналку за квартиру, да еще и платеж по кредиту…

Я по образованию инженер-строитель, так что пошел работать в строительную организацию. По знакомству взяли без опыта, я ведь всю жизнь был спортсменом. Сидел в офисе и считал проекты с 9 до 18.

Такой образ жизни после того, как столько лет по три тренировки в день проводил на воде, сильно угнетал. Выходил вечером с работы и понимал домашних собак, которые тянут хозяина на прогулку. Хотя в офисе были очень хорошие условия и очень приятный коллектив, свыкнуться с новым образом жизни я так и не смог.

Потом, чтобы закрыть кредит, пришлось продать дачу. Расплатился с банком, стало чуть полегче. Подрабатывал фитнес-тренером, инструктором по гребле – тренировать в спортшколе или в сборной не разрешалось правилами отстранения, – рассказал Моргачев.

Я доказал на полиграфе, что мне подсыпали допинг – это был партнер по команде. Детектив из нашей гребли

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2 комментария

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Agent Smith
Не позавидуешь человеку.
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maks44
Ответ Agent Smith
Не позавидуешь человеку.
Да уж, в офисе с 9 до 18... Врагу не пожелаешь.
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