Итальянский тренер Джанни Постильоне прекратил работу со сборной России по академической гребле

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Итальянский специалист Джанни Постильоне прекратил работу со сборной России по академической гребле.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Джанни Постильоне и Миколас Масилионис прекратили работу со сборной России вскоре после того, как нашим спортсменам запретили выступать на международных стартах. Считаю, что их преждевременный уход является потерей для нас, мы рассчитывали продолжать с ними сотрудничество, чтобы достигнуть более высокого результата на Олимпиаде-2024 в Париже.

Но наши тренеры многому успели у них научиться, почерпнули немало полезного опыта. Я не исключаю, что сотрудничество с этими специалистами может быть возобновлено после того, как с российского спорта будут сняты санкции», – сказал Свирин.

Постильоне и Масилионис работали со сборной России по гребному спорту с ноября 2020 года.

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