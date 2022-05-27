Итальянский тренер Джанни Постильоне прекратил работу со сборной России по академической гребле

Итальянский специалист Джанни Постильоне прекратил работу со сборной России по академической гребле.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Джанни Постильоне и Миколас Масилионис прекратили работу со сборной России вскоре после того, как нашим спортсменам запретили выступать на международных стартах. Считаю, что их преждевременный уход является потерей для нас, мы рассчитывали продолжать с ними сотрудничество, чтобы достигнуть более высокого результата на Олимпиаде-2024 в Париже.

Но наши тренеры многому успели у них научиться, почерпнули немало полезного опыта. Я не исключаю, что сотрудничество с этими специалистами может быть возобновлено после того, как с российского спорта будут сняты санкции», – сказал Свирин.

Постильоне и Масилионис работали со сборной России по гребному спорту с ноября 2020 года.