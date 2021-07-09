Допинг-проба гребца Павла Сорина, сданная им в частном порядке, также дала положительный результат (Sport24)

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Допинг-проба российского гребца Павла Сорина, которую он сдал в частной лаборатории, также дала положительный результат. 

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Псковский спорт». 

7 июля стало известно, что Сорин и еще один член сборной России Никита Моргачев сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Запрещенное вещество было обнаружено в крови спортсменов. 

Гребцы должны были войти в состав сборной России на Олимпиаду в Токио, но их исключили из заявки.

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