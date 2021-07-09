Допинг-проба гребца Павла Сорина, сданная им в частном порядке, также дала положительный результат (Sport24)

Допинг-проба российского гребца Павла Сорина, которую он сдал в частной лаборатории, также дала положительный результат.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Псковский спорт».

7 июля стало известно, что Сорин и еще один член сборной России Никита Моргачев сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Запрещенное вещество было обнаружено в крови спортсменов.

Гребцы должны были войти в состав сборной России на Олимпиаду в Токио, но их исключили из заявки.

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Гребец Сорин о допинг-тесте: «Спортивное питание проверяется в ФМБА – если что-то было, нашли бы у всей сборной. Значит, это сделано кем-то искусственно»