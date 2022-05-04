Свищев о восстановлении российских клубов по настольному теннису в Лиге чемпионов: «Уверен, что примеру последуют и другие международные федерации»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение апелляционной комиссии Европейского союза настольного тенниса (ETTU) восстановить российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

«Можно только приветствовать решение апелляционной инстанции ETTU. Но здесь должен быть сдержанный оптимизм, мы уже сталкивались с подобной ситуацией в санном спорте.

Сейчас же мы видим, что сам Европейский союз настольного тенниса уже высказал недовольство подобным решением собственного апелляционного органа. Вероятно, что они могут пойти и в CAS. В управлении нашей национальной федерацией находятся опытные люди, которые, уверен, будут до конца вести данную ситуацию.

При этом жаль, что ETTU сохранил в силе отстранение нашей национальной команды. Но каждое такое решение о снятии отстранения с клубов, национальных команд или отдельных спортсменов создает правильный прецедент. Уверен, что такому примеру последуют и другие международные федерации», – сказал Свищев.

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