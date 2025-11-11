Юрист Анцелиович о решении CAS по настольному теннису: «Оно декларативное. Когда все радовались тому, что все изменилось, мы говорили, что нет, ничего не поменялось»
Юрист по спортивному праву Анна Анцелиович объяснила, почему решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским игрокам в настольный теннис не является прецедентом.
– Анна, CAS признал, что решение об отстранении российских клубов в настольном теннисе в 2022 году было дискриминационным. Что это значит?
– Это декларативное решение. Когда все радовались тому, что все изменилось, мы говорили, что нет, ничего не поменялось. На самом деле, это решение европейской федерации (ETTU), а не международной (ITTF). Оно касается сезона-2021/2022, что не имеет никакого практического значения. После данного решения можно пойти и получить ответ по гражданской процедуре, в котором также признают, что запрет на участие был дискриминационным и российская сторона понесла какие-то убытки. Но, честно говоря, это надо из CAS выбивать пытками, идти в общегосударственный суд той страны, где находится штаб-квартира европейской федерации. Перспективы этого дела я оцениваю как крайне низкие. Вряд ли суд учтет позицию CAS и примет это как решение, которое на 100% требуется исполнить.
Данный вердикт просто обращает внимание на то, что было сделано неправильно, но мы все и так об этом знали. Ведь когда МОК принимал решение по тому, как россиянам участвовать в Олимпийских играх, он нанимал бывшего, если не ошибаюсь, верховного комиссара по правам человека ООН. Как раз в то время говорилось, что запрет по национальному признаку – это форма дискриминации, и МОК не должен идти по этому пути. И он по этому пути не пошел. Но да – они тогда попытались удовлетворить и тех, и других, поэтому пустили нейтральных спортсменов, однако без флага и гимна.
Поэтому решение, что запрет является дискриминацией, CAS и закрепил, понимая, что никакой практической пользы оно не принесет.
– Может ли решение CAS создать прецедент?
– Решения CAS не являются прецедентными. Что такое прецедент в странах общего права? Это решение, обязательное к исполнению другими судами. Так вот, CAS так не делает, и вердикт по настольному теннису таковым не является.
Он принимается во внимание для координации решений, однако каждое дело в спортивном арбитраже рассматривается индивидуально, в каждом из них выносится свое собственное решение, которое может как базироваться на предыдущих кейсах, так и нет. Поэтому, да, есть решение, которое было признано дискриминационным, но у нас также есть кейсы, не признавшие отстранение таковым. Тут уже арбитры будут опираться на то, что им ближе с юридической и практической точек зрения. Обязательства использовать кейс настольного тенниса ни у кого нет, – сказала Анцелиович.