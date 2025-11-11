  • Спортс
  Юрист Анцелиович о решении CAS по настольному теннису: «Оно декларативное. Когда все радовались тому, что все изменилось, мы говорили, что нет, ничего не поменялось»
Юрист Анцелиович о решении CAS по настольному теннису: «Оно декларативное. Когда все радовались тому, что все изменилось, мы говорили, что нет, ничего не поменялось»

Юрист Анцелиович: решение CAS по настольному теннису не является прецендентом.

Юрист по спортивному праву Анна Анцелиович объяснила, почему решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским игрокам в настольный теннис не является прецедентом. 

– Анна, CAS признал, что решение об отстранении российских клубов в настольном теннисе в 2022 году было дискриминационным. Что это значит?

– Это декларативное решение. Когда все радовались тому, что все изменилось, мы говорили, что нет, ничего не поменялось. На самом деле, это решение европейской федерации (ETTU), а не международной (ITTF). Оно касается сезона-2021/2022, что не имеет никакого практического значения. После данного решения можно пойти и получить ответ по гражданской процедуре, в котором также признают, что запрет на участие был дискриминационным и российская сторона понесла какие-то убытки. Но, честно говоря, это надо из CAS выбивать пытками, идти в общегосударственный суд той страны, где находится штаб-квартира европейской федерации. Перспективы этого дела я оцениваю как крайне низкие. Вряд ли суд учтет позицию CAS и примет это как решение, которое на 100% требуется исполнить.

Данный вердикт просто обращает внимание на то, что было сделано неправильно, но мы все и так об этом знали. Ведь когда МОК принимал решение по тому, как россиянам участвовать в Олимпийских играх, он нанимал бывшего, если не ошибаюсь, верховного комиссара по правам человека ООН. Как раз в то время говорилось, что запрет по национальному признаку – это форма дискриминации, и МОК не должен идти по этому пути. И он по этому пути не пошел. Но да – они тогда попытались удовлетворить и тех, и других, поэтому пустили нейтральных спортсменов, однако без флага и гимна.

Поэтому решение, что запрет является дискриминацией, CAS и закрепил, понимая, что никакой практической пользы оно не принесет.

– Может ли решение CAS создать прецедент?

– Решения CAS не являются прецедентными. Что такое прецедент в странах общего права? Это решение, обязательное к исполнению другими судами. Так вот, CAS так не делает, и вердикт по настольному теннису таковым не является.

Он принимается во внимание для координации решений, однако каждое дело в спортивном арбитраже рассматривается индивидуально, в каждом из них выносится свое собственное решение, которое может как базироваться на предыдущих кейсах, так и нет. Поэтому, да, есть решение, которое было признано дискриминационным, но у нас также есть кейсы, не признавшие отстранение таковым. Тут уже арбитры будут опираться на то, что им ближе с юридической и практической точек зрения. Обязательства использовать кейс настольного тенниса ни у кого нет, – сказала Анцелиович. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
