Чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман: «Не думал о смене гражданства. У меня есть такая возможность, но я хочу играть за Россию»

Чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман рассказал, что не задумывается о смене гражданства, несмотря на отстранение сборной России от международных турниров.

– Я не думал об этом. У меня есть такая возможность, но я не хочу менять страну, хочу играть за Россию. Мне всего лишь 21. Я только начал свой путь. У нас хорошее поколение: я, Максим Гребнев, . С Максом на Европе мы стали первыми, там же были вторыми в команде. Я понимаю, что вместе мы еще 10-15 лет можем выиграть что-то крупное. Поэтому мне не хочется ничего менять.

– Ты хочешь выступить на Олимпиаде-2024 в , но все больше разговоров о том, что сборная России там, вероятно, не выступит ни в каком статусе. Эти слухи влияют на твою мотивацию?

– Да. Я надеюсь на лучшее, но… У меня сейчас нет речи об Олимпиаде, хотя понятно, что это мечта любого игрока. Просто дайте нам сыграть какие-то международные турниры. Я не беру чемпионаты Европы и мира. Хотя бы в «Про Турах» на очки выступить.

– Если в твоей спортивной карьере никогда не случится Олимпиады, будешь ли считать ее неудачной?

– Я буду считать свою карьеру невезучей. Неудачной бы она была, если б я работал и сам не использовал свой шанс, – сказал Кацман.