Губерниев о решении CAS по настольному теннису: «Это приятный прецедент, но мне кажется, он глобально не повлияет на допуск России»

Дмитрий Губерниев считает, что до полного допуска российских спортсменов далеко.

Спортивный арбитражный суд (CAS ) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

«Открыт только один замочек, там же дверей много по нашему допуску. В любом случае это приятный прецедент, но мне кажется, он все равно глобально не повлияет на допуск. Для этого все-таки должны быть достигнуты политические договоренности.

Так или иначе, очевидно, что лед тронулся, господа присяжные – вспоминая классика. А дальше посмотрим, кто будет командовать парадом. Это шажок в нужном направлении, но до полного допуска еще далеко», – сказал комментатор.

Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?