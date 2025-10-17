  • Спортс
  • Настольный теннис
  • Новости
  Губерниев о решении CAS по настольному теннису: «Это приятный прецедент, но мне кажется, он глобально не повлияет на допуск России»
Губерниев о решении CAS по настольному теннису: «Это приятный прецедент, но мне кажется, он глобально не повлияет на допуск России»

Дмитрий Губерниев считает, что до полного допуска российских спортсменов далеко.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

«Открыт только один замочек, там же дверей много по нашему допуску. В любом случае это приятный прецедент, но мне кажется, он все равно глобально не повлияет на допуск. Для этого все-таки должны быть достигнуты политические договоренности.

Так или иначе, очевидно, что лед тронулся, господа присяжные – вспоминая классика. А дальше посмотрим, кто будет командовать парадом. Это шажок в нужном направлении, но до полного допуска еще далеко», – сказал комментатор.

Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
