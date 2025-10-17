1

Журова о решении CAS по настольному теннису: «Есть понятие прецедентного права. Но это всегда проходит мимо нас»

Журова высказалась о решении CAS по российским игрокам в настольный теннис.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

«Есть понятие прецедентного права. Но это всегда проходит мимо нас. По крайней мере, в CAS. Когда даже были допинговые истории, к сожалению, дела иностранцев решались в их пользу, а наши такие же случаи – с такими же дозами, такими же медикаментами – решались отрицательно.

У Камилы Валиевой была дисквалификация, а у других в похожих случаях – нет. Это всегда поражало. В CAS не всегда однажды принятое решение распространяется на другие дела.

Также я допускаю другой момент. На федерации сильно давят из-за того, что члены исполкома почти все из недружественных стран. Политики очень давят: «Только попробуй домой вернись, если допустишь русских». И федерации, конечно, голосуют против. Не против спортсменов, а против страны.

Здесь, возможно, сработала такая история. Они сказали: «Подавайте в суд. Если CAS нас обяжет, нам деваться будет некуда». Но тогда это будет не их решение, а решение суда. И пусть тогда главы государств разбираются с CAS. Возможно, сейчас и другие скажут подавать в суд и так решать этот вопрос», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова. 

Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
