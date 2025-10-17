  • Спортс
  Глава ФТНР: «Мы должны быть реалистами и понимать, что решение CAS касается не всех вопросов, связанных с дискриминационным отношением к российскому спорту»
1

Глава ФТНР: «Мы должны быть реалистами и понимать, что решение CAS касается не всех вопросов, связанных с дискриминационным отношением к российскому спорту»

Глава ФТНР высказался о решении CAS признать недопуск россиян дискриминацией.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

«Детали мы раскроем после тщательного изучения всего решения нашими юристами. Но пока можно сказать, что это решение в пользу Российской Федерации.

Это сам по себе положительный факт, потому что в нынешних условиях вся Европа сошла с ума и отметает любые юридические или иные другие способы решения вопросов. На этом фоне такое решение выглядит позитивным.

Другое дело, что мы должны быть реалистами и понимать, что, скорее всего, решение касается не всего круга вопросов, связанных с дискриминационным отношением к российскому спорту и Федерации настольного тенниса России в частности.

Вряд ли речь идет об отмене или отказе от дискриминационных мер в отношении использования атрибутов российской символики: флага, гимна и так далее. Скорее всего, речь идет об отдельных эпизодах, связанных с участием наших клубов и наших спортсменов этих клубов в коммерческих и иных мероприятиях.

Потому не хотел бы здесь слишком оптимистично смотреть на события. Но сам по себе факт такого решения на фоне всех событий все равно положительный», — сказал глава Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков.

Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
сборная России жен
ФНТР
Александр Бабаков
сборная России
logoМатч ТВ
