Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение апелляционной комиссии Европейского союза настольного тенниса (ETTU) восстановить российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

«К сожалению, ситуация с российскими клубами по настольному теннису – это исключение из правил. Пока эти больные находятся у власти, они будут продолжать бояться российских спортсменов и не смогут ничего сказать, они свою месть крысиную будут изливать на атлетов.

Они всегда были трусами. Это продолжение их давней политики. Вспомните: допинговые скандалы, несправедливое судейство. Например, когда криворукая израильская спортсменка [Линой Ашрам] победила нашу прекрасную девочку Дину Аверину. Это все звенья одной цепи. К сожалению, я думаю, что дальше будет еще хуже.

Россия всегда была графитовым стержнем в этом реакторе, она сдерживала все эти решения неправильные в федерациях, связанные с тем, что почему-то вдруг спортивные организации стали заниматься вопросами извращения и наделять извращенцев правами противоположного пола. Россия не давала в полной степени развернуться этому содомскому ужасу.

Без России, конечно, уже никто не сможет что-то противопоставить. Россия могла сказать: «Нет, у нас не будет в хоккее трансгендеров». Все остальные слабаки: поляки, прибалты и все прочие. Все будут выполнять требования Евросоюза, при том, что в самом Брюсселе, где принимаются решения – спортсменов не очень много», – сказал Милонов.

Два российских клуба по настольному теннису восстановили в Европейской лиге чемпионов. Решение об их отстранении признано дискриминационным