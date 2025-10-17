CAS: «В уставе Европейского союза настольного тенниса не было правовых оснований для отстранения российских спортсменов»

Спортивный арбитражный суд объяснил отмену отстранения России в настольном теннисе.

«Крайне важно отметить, что апелляция была удовлетворена лишь частично. Письменные пояснения Европейского союза настольного тенниса были поданы с опозданием и не могли быть приняты во внимание панелью CAS.

Панель CAS установила, что в уставе Европейского союза настольного тенниса на 2022 год не было правовых оснований для отстранения белорусских и российских спортсменов с целью защиты целостности соревнований и безопасности участников. Таким образом, возник вопрос, было ли решение союза необходимой, разумной и соразмерной мерой для достижения этой цели.

Панель CAS постановила:

При отсутствии каких-либо доказательств от Европейского союза настольного тенниса по данному вопросу, Панель не может сделать вывод о том, что они выполнили свое бремя доказывания, что его решение о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать во всех мероприятиях до дальнейшего уведомления было крайней мерой, а также необходимым, разумным и соразмерным средством достижения законной цели.

При данных обстоятельствах Панель считает, что решение Исполнительного комитета Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие российских и белорусских клубов и спортсменов было незаконным и подлежит отмене», – сообщили в пресс-службе CAS.

