0

CAS: «В уставе Европейского союза настольного тенниса не было правовых оснований для отстранения российских спортсменов»

Спортивный арбитражный суд объяснил отмену отстранения России в настольном теннисе.

«Крайне важно отметить, что апелляция была удовлетворена лишь частично. Письменные пояснения Европейского союза настольного тенниса были поданы с опозданием и не могли быть приняты во внимание панелью CAS.

Панель CAS установила, что в уставе Европейского союза настольного тенниса на 2022 год не было правовых оснований для отстранения белорусских и российских спортсменов с целью защиты целостности соревнований и безопасности участников. Таким образом, возник вопрос, было ли решение союза необходимой, разумной и соразмерной мерой для достижения этой цели.

Панель CAS постановила:

При отсутствии каких-либо доказательств от Европейского союза настольного тенниса по данному вопросу, Панель не может сделать вывод о том, что они выполнили свое бремя доказывания, что его решение о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать во всех мероприятиях до дальнейшего уведомления было крайней мерой, а также необходимым, разумным и соразмерным средством достижения законной цели.

При данных обстоятельствах Панель считает, что решение Исполнительного комитета Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие российских и белорусских клубов и спортсменов было незаконным и подлежит отмене», – сообщили в пресс-службе CAS.

Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoCAS
сборная России
ETTU
сборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Настольный теннис в Telegram
Материалы по теме
Российские спортсмены не смогут выступать с флагом в настольном теннисе, несмотря на отмену отстранения (CAS)
21сегодня, 09:23
Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?
7сегодня, 08:56
«Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян
2вчера, 20:51
Главные новости
«Федерация не смогла доказать, что отстранение России было необходимой мерой». CAS опубликовал решение по настольному теннису
6 минут назад
Российские спортсмены не смогут выступать с флагом в настольном теннисе, несмотря на отмену отстранения (CAS)
21сегодня, 09:23
Дмитрий Свищев: «Очевидно, что отстранение россиян – нарушение олимпийской хартии и дискриминация. Теперь важно, чтобы решение CAS исполнялось»
1вчера, 17:29
Захарова об отстранении российских спортсменов: «Это настоящая дискриминация по национальному признаку. Изуверство, которому должен наступить конец»
30вчера, 17:20
Светлана Журова: «CAS может признать дискриминацию россиян и в других видах спорта. Сейчас некоторые федерации ведут разбирательства»
5вчера, 16:09
«Это прецедент и базис для других федераций при судебных тяжбах». Дегтярев о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян в настольном теннисе
30вчера, 15:52
Юрист Алексеев: «Решение о признании дискриминации в настольном теннисе должно дать мощный импульс для полного восстановления прав российского спорта»
10вчера, 14:29
CAS впервые признал запрет на участие россиян в соревнованиях дискриминацией и удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России
47вчера, 13:12
Для роли Марти Рейсмана актер Тимоти Шаламе занимался настольным теннисом 6 лет
10 октября, 11:38
Александр Бабаков: «Тенденции в мире таковы, что начинают отказываться от безумств в виде спортивных санкций»
14 августа, 06:33
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаков о настольном теннисе в России: «Нам есть куда расти. Видим крайне высокий интерес как на профессиональном, так и на любительском уровне»
19 августа, 11:05
Олимпийский призер Овчаров об уходе из «Факела»: «Сейчас вернулся в Германию. Тяжелая политическая ситуация в спорте, на меня тоже все эти события влияли»
7 августа 2024, 14:35
Чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман: «Не думал о смене гражданства. У меня есть такая возможность, но я хочу играть за Россию»
10 декабря 2022, 06:31
Шестикратный чемпион Европы по настольному теннису белорус Владимир Самсонов завершил спортивную карьеру
68 июля 2021, 11:12
Помощик Путина Левитин является единственным кандидатом на пост главы Европейского союза настольного тенниса
44 августа 2020, 13:51
Женская сборная России завоевала бронзу командного чемпионата мира по настольному теннису
216 сентября 2017, 14:54
Игорь Левитин: «Наша позиция однозначная – натурализация спортсменов и тренеров не нужна»
123 июня 2017, 08:22
Игорь Левитин: «Включение микста в настольном теннисе в программу Олимпиад – шанс на медаль для россиян»
110 июня 2017, 17:00
Главный тренер сборной России: «Не стал бы исключать приглашение азиатского игрока, хотя и являюсь противником этой идеи»
212 октября 2016, 18:58
Рио-2016. Командный турнир. Китай в финале победил Японию, Германия завоевала бронзу
118 августа 2016, 02:19