Два российских клуба по настольному теннису восстановили в Европейской лиге чемпионов. Решение об их отстранении признано дискриминационным

Российские клубы «Факел-Газпром» из Оренбурга и УГМК из Свердловской области восстановлены в Европейской лиге чемпионов сезона-2021/22 среди команд по настольному теннису.

Об этом сообщает телеграм-канал юридической компании SILA International Lawyers.

«3 марта 2022 года исполнительный комитет Европейского союза по настольному теннису (ETTU) отстранил «Оренбург Газпром» и УГМК от дальнейшего участия в Европейской лиге чемпионов-2021/2022, команды должны были сыграть полуфинал между собой.

Тем самым, победителем соревнования была объявлена команда из Германии «Боруссия» (Дюссельдорф), выигравшая другой полуфинал.

Решением апелляционной инстанции ETTU от 27 апреля 2022 года российские клубы были восстановлены в Европейской лиге чемпионов-2021/2022, а решение от 3 марта 2022 года признано дискриминационным.

SILA International Lawyers представляла интересы российских клубов в процедуре перед апелляционной инстанцией ETTU», – заявили в компании.