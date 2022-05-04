Европейский союз настольного тенниса: «Разочарованы, что апелляционный совет признал решение отстранить российские клубы от Лиги чемпионов дискриминационным»

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) выступил с заявлением по поводу решения апелляционного совета ETTU восстановить два российских клуба в Европейской лиге чемпионов сезона-2021/22.

«ETTU приветствует решение апелляционного совета оставить в силе решение о запрете сборным России и Беларуси участвовать в соревнованиях ETTU до дальнейшего уведомления и о том, что на мероприятиях ETTU не будут отображаться российские или белорусские национальные символы, флаги или гимны до дальнейшего уведомления.

ETTU с разочарованием отмечает, что апелляционный совет вынес решение о дискриминационном отстранении клубов «Факел-Газпром» и УГМК от участия в полуфинале и финале Лиги чемпионов прошлого сезона.

Хотя ETTU не желает наказывать спортсменов за решения их правительств, решение о приостановке деятельности российских клубов было принято для защиты безопасности спортсменов и обеспечения честности соревнований в соответствии с рекомендациями МОК и ITTF.

Исполнительный совет ETTU соберется, чтобы обсудить следующие шаги после решения апелляционного совета», – приводит заявление ETTU агентство «Весь спорт».

Два российских клуба по настольному теннису восстановили в Европейской лиге чемпионов. Решение об их отстранении признано дискриминационным