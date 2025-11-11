15-летний игрок в настольный теннис отстранен на полгода за удары по лицу соперников

15-летнего теннисиста отстранили на полгода за удары по лицу соперников.

Участник юношеского турнира по настольному теннису, проходившего в августе в Ессентуках, отстранен от спорта на полгода.

Как сообщает ТАСС , во время разминки 15-летний спортсмен ударил по лицу двух игроков. За это он был дисквалифицирован главным судьей до конца турнира.

В октябре спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России решила вынести наказание в виде прямой дисквалификации сроком на 6 месяцев (с 1 ноября 2025 года), а также условный срок на 6 месяцев (с 2 мая 2026 года).

Турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Игоря Клипуновского проходил в Ессентуках с 26 по 31 августа. Были разыграны медали среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14 и до 16 лет.