«Федерация не смогла доказать, что отстранение России было необходимой мерой». CAS опубликовал решение по настольному теннису

CAS опубликовал решение по отстранению россиян в настольном теннисе.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за конфликта на Украине.

CAS признал, что «такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии».

«Комиссия считает, что запрет Ответчика на национальную символику является умеренным и скромным средством снижения потенциального конфликта вокруг мероприятия ETTU. Эта мера не создает особых трудностей для спортсмена или клуба и, что важно, не накладывает ограничений на возможность участия в этом виде спорта.

Комиссия с готовностью признает, что эта мера была необходимым, разумным и соразмерным средством достижения законных целей безопасности и добросовестности.

Однако запрет на участие спортсменов в выбранном ими виде спорта не только суров, но и, вероятно, является наиболее суровой мерой, доступной руководящему органу спорта.

Ответчик заявил, что решение было принято из соображений безопасности и целостности, но ответчик не предоставил никаких сведений о том, почему и каким образом дальнейшее участие апеллянта, его членов и спортсменов могло бы – в контексте европейского настольного тенниса – нарушить проведение какого-либо конкретного мероприятия или сделать его небезопасным, и если да, то каким образом и в какой степени.

Какие именно опасения по поводу безопасности были высказаны? Имелись ли какие-либо заявления заинтересованных сторон (включая принимающие страны и города) в европейском настольном теннисе, которые вызвали обоснованную обеспокоенность по поводу проведения какого-либо конкретного мероприятия? Имели ли место какие-либо заявления или действия со стороны какой-либо стороны, которые предполагали, что проведение любого мероприятия с участием российских спортсменов нарушит мероприятие или сделает его небезопасным?

В материалах, представленных Комиссии, нет ничего, что давало бы ответ на эти вопросы. Ответчик ссылался на то, что, по его словам, немецкий игрок в настольный теннис отказался соревноваться

с россиянами. Ознакомившись с газетной вырезкой, на которую ссылается Ответчик, Комиссии становится ясно, что спортсмен не зашел так далеко, чтобы отказаться играть; он, конечно, критиковал

игры против российских команд, но он не заявлял, что не будет играть против них.

Кроме того, при рассмотрении вопроса о соразмерности, нет никаких доказательств того, что Ответчик обсуждал или рассматривал шаги, которые могли бы быть предприняты, помимо полного запрета на участие российских спортсменов в мероприятиях ETTU.

Было ли возможно проводить мероприятия за закрытыми дверями, без участия публики? Было ли возможно проводить матчи на нейтральных площадках? Могло ли что-либо из этого снизить риск для безопасности?

В отсутствие каких-либо объяснений со стороны Ответчика по этому поводу, Комиссия не может сделать вывод о том, что Ответчик выполнил свое бремя доказывания того, что его решение о запрете российским (и белорусским) спортсменам участвовать во всех мероприятиях ETTU до дальнейшего уведомления было крайней мерой и являлось необходимым, разумным и соразмерным средством достижения законной цели.

При данных обстоятельствах Коллегия считает, что решение Исполнительного совета ETTU о запрете участия российских (и белорусских) клубов и спортсменов было незаконным и должно быть отменено», – говорится в решении суда.

