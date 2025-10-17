10

«Федерация не смогла доказать, что отстранение России было необходимой мерой». CAS опубликовал решение по настольному теннису

CAS опубликовал решение по отстранению россиян в настольном теннисе.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за конфликта на Украине.

CAS признал, что «такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии».

«Комиссия считает, что запрет Ответчика на национальную символику является умеренным и скромным средством снижения потенциального конфликта вокруг мероприятия ETTU. Эта мера не создает особых трудностей для спортсмена или клуба и, что важно, не накладывает ограничений на возможность участия в этом виде спорта.

Комиссия с готовностью признает, что эта мера была необходимым, разумным и соразмерным средством достижения законных целей безопасности и добросовестности.

Однако запрет на участие спортсменов в выбранном ими виде спорта не только суров, но и, вероятно, является наиболее суровой мерой, доступной руководящему органу спорта.

Ответчик заявил, что решение было принято из соображений безопасности и целостности, но ответчик не предоставил никаких сведений о том, почему и каким образом дальнейшее участие апеллянта, его членов и спортсменов могло бы – в контексте европейского настольного тенниса – нарушить проведение какого-либо конкретного мероприятия или сделать его небезопасным, и если да, то каким образом и в какой степени.

Какие именно опасения по поводу безопасности были высказаны? Имелись ли какие-либо заявления заинтересованных сторон (включая принимающие страны и города) в европейском настольном теннисе, которые вызвали обоснованную обеспокоенность по поводу проведения какого-либо конкретного мероприятия? Имели ли место какие-либо заявления или действия со стороны какой-либо стороны, которые предполагали, что проведение любого мероприятия с участием российских спортсменов нарушит мероприятие или сделает его небезопасным?

В материалах, представленных Комиссии, нет ничего, что давало бы ответ на эти вопросы. Ответчик ссылался на то, что, по его словам, немецкий игрок в настольный теннис отказался соревноваться
с россиянами. Ознакомившись с газетной вырезкой, на которую ссылается Ответчик, Комиссии становится ясно, что спортсмен не зашел так далеко, чтобы отказаться играть; он, конечно, критиковал
игры против российских команд, но он не заявлял, что не будет играть против них.

Кроме того, при рассмотрении вопроса о соразмерности, нет никаких доказательств того, что Ответчик обсуждал или рассматривал шаги, которые могли бы быть предприняты, помимо полного запрета на участие российских спортсменов в мероприятиях ETTU.

Было ли возможно проводить мероприятия за закрытыми дверями, без участия публики? Было ли возможно проводить матчи на нейтральных площадках? Могло ли что-либо из этого снизить риск для безопасности?

В отсутствие каких-либо объяснений со стороны Ответчика по этому поводу, Комиссия не может сделать вывод о том, что Ответчик выполнил свое бремя доказывания того, что его решение о запрете российским (и белорусским) спортсменам участвовать во всех мероприятиях ETTU до дальнейшего уведомления было крайней мерой и являлось необходимым, разумным и соразмерным средством достижения законной цели.

При данных обстоятельствах Коллегия считает, что решение Исполнительного совета ETTU о запрете участия российских (и белорусских) клубов и спортсменов было незаконным и должно быть отменено», – говорится в решении суда.

Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: CAS
сборная России жен
отстранение и возвращение России
logoCAS
сборная России
ETTU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Настольный теннис в Telegram
Материалы по теме
CAS: «В уставе Европейского союза настольного тенниса не было правовых оснований для отстранения российских спортсменов»
сегодня, 09:43
Российские спортсмены не смогут выступать с флагом в настольном теннисе, несмотря на отмену отстранения (CAS)
23сегодня, 09:23
Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?
9сегодня, 08:56
Главные новости
CAS: «В уставе Европейского союза настольного тенниса не было правовых оснований для отстранения российских спортсменов»
сегодня, 09:43
Российские спортсмены не смогут выступать с флагом в настольном теннисе, несмотря на отмену отстранения (CAS)
23сегодня, 09:23
Дмитрий Свищев: «Очевидно, что отстранение россиян – нарушение олимпийской хартии и дискриминация. Теперь важно, чтобы решение CAS исполнялось»
1вчера, 17:29
Захарова об отстранении российских спортсменов: «Это настоящая дискриминация по национальному признаку. Изуверство, которому должен наступить конец»
31вчера, 17:20
Светлана Журова: «CAS может признать дискриминацию россиян и в других видах спорта. Сейчас некоторые федерации ведут разбирательства»
5вчера, 16:09
«Это прецедент и базис для других федераций при судебных тяжбах». Дегтярев о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян в настольном теннисе
30вчера, 15:52
Юрист Алексеев: «Решение о признании дискриминации в настольном теннисе должно дать мощный импульс для полного восстановления прав российского спорта»
10вчера, 14:29
CAS впервые признал запрет на участие россиян в соревнованиях дискриминацией и удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России
47вчера, 13:12
Для роли Марти Рейсмана актер Тимоти Шаламе занимался настольным теннисом 6 лет
10 октября, 11:38
Александр Бабаков: «Тенденции в мире таковы, что начинают отказываться от безумств в виде спортивных санкций»
14 августа, 06:33
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаков о настольном теннисе в России: «Нам есть куда расти. Видим крайне высокий интерес как на профессиональном, так и на любительском уровне»
19 августа, 11:05
Олимпийский призер Овчаров об уходе из «Факела»: «Сейчас вернулся в Германию. Тяжелая политическая ситуация в спорте, на меня тоже все эти события влияли»
7 августа 2024, 14:35
Чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман: «Не думал о смене гражданства. У меня есть такая возможность, но я хочу играть за Россию»
10 декабря 2022, 06:31
Шестикратный чемпион Европы по настольному теннису белорус Владимир Самсонов завершил спортивную карьеру
68 июля 2021, 11:12
Помощик Путина Левитин является единственным кандидатом на пост главы Европейского союза настольного тенниса
44 августа 2020, 13:51
Женская сборная России завоевала бронзу командного чемпионата мира по настольному теннису
216 сентября 2017, 14:54
Игорь Левитин: «Наша позиция однозначная – натурализация спортсменов и тренеров не нужна»
123 июня 2017, 08:22
Игорь Левитин: «Включение микста в настольном теннисе в программу Олимпиад – шанс на медаль для россиян»
110 июня 2017, 17:00
Главный тренер сборной России: «Не стал бы исключать приглашение азиатского игрока, хотя и являюсь противником этой идеи»
212 октября 2016, 18:58
Рио-2016. Командный турнир. Китай в финале победил Японию, Германия завоевала бронзу
118 августа 2016, 02:19