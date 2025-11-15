Вице-президент Федерации настольного тенниса России: «Мы призываем исполком ITTF принять рекомендации МОК, которые позволят всем спортсменам участвовать в соревнованиях без дискриминации»

Федерация настольного тенниса России призвала ITTF соблюдать рекомендации МОК.

Вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР ) Роман Марков выступил с обращением к руководству международной федерации (ITTF ).

«В 2010 году, когда Москва организовала чемпионат мира по настольному теннису, президент ITTF Адам Шарара обязал нас обеспечить участие в этом турнире спортсменов из Республики Косово – члена семьи ITTF, однако официально непризнанной российским государством.

Наша федерация приложила максимум усилий и нашла решение, обеспечившее участие спортсменов из Косова в чемпионате мира в Москве. Мы призываем вновь избранный исполком ITTF принять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК ), которые позволят всем спортсменам семьи мирового настольного тенниса участвовать в соревнованиях без предвзятости и дискриминации по любым признакам, включая национальный, следуя принципам честного и чистого спорта», – сказал Марков, выступая на конгрессе ITTF.

В настоящее время российские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой ITTF в нейтральном статусе и только в индивидуальном разряде. Однако их участие в отдельных соревнованиях становится невозможным из-за отказа принимающих их стран выдавать визы.

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не проводить турниры в Индонезии из-за того, что эта страна не разрешила въезд израильским гимнастам на чемпионат мира.

