  • Спортс
  • Настольный теннис
  • Новости
  • Бабаков о настольном теннисе в России: «Нам есть куда расти. Видим крайне высокий интерес как на профессиональном, так и на любительском уровне»
0

Бабаков о настольном теннисе в России: «Нам есть куда расти. Видим крайне высокий интерес как на профессиональном, так и на любительском уровне»

Александр Бабаков оценил уровень развития настольного тенниса в России.

«Нам есть куда расти. Мы формируем достаточно серьезную материальную базу. Видим крайне высокий интерес как на профессиональном, так и на любительском уровне.

Могу сказать, что наши игроки находятся в центре внимания функционеров тех государств, где они играют. Их рассматривают как серьезных участников клубных турниров. Это приятно, но надо помнить, что большая часть из них получила свое спортивное образование в России.

Мы стараемся не забывать о них и интегрировать в свои мероприятия. Я уверен, что их участие в зарубежных турнирах лишний раз подтверждает, что наш спорт на высоком уровне», – сказал президент Федерации настольного тенниса России Бабаков.

Опубликовал: Константин Ловков
Источник: ТАСС
Александр Бабаков
Федерация настольного тенниса России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Настольный теннис в Telegram
Главные новости
Александр Бабаков: «Тенденции в мире таковы, что начинают отказываться от безумств в виде спортивных санкций»
14 августа, 06:33
Российские игроки в настольный теннис выступят на международном турнире под эгидой ITTF в Казахстане
113 августа, 08:37
Гребнев об Универсиаде: «Все очень хорошо отреагировали, что мы приехали. Не было ни одного игрока, который бы сказал, что не рад нас видеть»
25 июля, 07:57
Владимир Сидоренко: «Если два российских спортсмена играли в финале Универсиады, это показывает, на каком уровне сейчас наш настольный теннис»
24 июля, 16:12
🥇🥈 Сидоренко выиграл золото Универсиды-2025 в настольном теннисе, Гребнев завоевал серебро
124 июля, 12:38
10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за то, что он после поражения пробил кулаком дверь
5529 июня, 07:20
Россиянка Тайлакова завоевала серебро Лиги чемпионов по настольному теннису в составе французского «Меца»
13 июня, 06:59
Игрок в настольный теннис Гребнев: «В Тунисе нас встретили очень хорошо, все рады были снова видеть Россию на соревнованиях. Надеемся, что будем еще играть»
11 июня, 08:59
Россиянка Мария Тайлакова стала чемпионкой Франции по настольному теннису в составе «Меца»
8 июня, 07:42
Представитель МИД Захарова о выборах главы Федерации настольного тенниса: «Вопиющий случай, который войдет в историю спорта как пример позорной политизации»
631 мая, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
Олимпийский призер Овчаров об уходе из «Факела»: «Сейчас вернулся в Германию. Тяжелая политическая ситуация в спорте, на меня тоже все эти события влияли»
7 августа 2024, 14:35
Чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман: «Не думал о смене гражданства. У меня есть такая возможность, но я хочу играть за Россию»
10 декабря 2022, 06:31
Шестикратный чемпион Европы по настольному теннису белорус Владимир Самсонов завершил спортивную карьеру
68 июля 2021, 11:12
Помощик Путина Левитин является единственным кандидатом на пост главы Европейского союза настольного тенниса
44 августа 2020, 13:51
Женская сборная России завоевала бронзу командного чемпионата мира по настольному теннису
216 сентября 2017, 14:54
Игорь Левитин: «Наша позиция однозначная – натурализация спортсменов и тренеров не нужна»
123 июня 2017, 08:22
Игорь Левитин: «Включение микста в настольном теннисе в программу Олимпиад – шанс на медаль для россиян»
110 июня 2017, 17:00
Главный тренер сборной России: «Не стал бы исключать приглашение азиатского игрока, хотя и являюсь противником этой идеи»
212 октября 2016, 18:58
Рио-2016. Командный турнир. Китай в финале победил Японию, Германия завоевала бронзу
118 августа 2016, 02:19
Рио-2016. Китаянки в финале победили Германию и выиграли золото
617 августа 2016, 02:28