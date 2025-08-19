Бабаков о настольном теннисе в России: «Нам есть куда расти. Видим крайне высокий интерес как на профессиональном, так и на любительском уровне»

Александр Бабаков оценил уровень развития настольного тенниса в России.

«Нам есть куда расти. Мы формируем достаточно серьезную материальную базу. Видим крайне высокий интерес как на профессиональном, так и на любительском уровне.

Могу сказать, что наши игроки находятся в центре внимания функционеров тех государств, где они играют. Их рассматривают как серьезных участников клубных турниров. Это приятно, но надо помнить, что большая часть из них получила свое спортивное образование в России.

Мы стараемся не забывать о них и интегрировать в свои мероприятия. Я уверен, что их участие в зарубежных турнирах лишний раз подтверждает, что наш спорт на высоком уровне», – сказал президент Федерации настольного тенниса России Бабаков .