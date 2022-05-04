Юрист Прокопец о восстановлении российских клубов в Лиге чемпионов: «По нашей информации, ETTU обжалует решение в CAS»

Сотрудник юридической компании SILA Михаил Прокопец прокомментировал решение апелляционной комиссии Европейского союза настольного тенниса (ETTU) восстановить российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

Компания SILA представляла интересы российских клубов при рассмотрении иска в апелляционной комиссии ETTU.

«Сейчас никто не может сказать, как ситуация будет развиваться дальше, но в решении написано, что результаты турнира должны быть пересмотрены и второй полуфинальный матч с участием российских клубов должен быть проведен. А потом немецкая «Боруссия» сыграет с одной из наших команд. Ничего переигрывать не придется, нужно просто доиграть турнир.

Я думаю, ETTU не успокоится. По нашей информации, это решение собственной апелляционной комиссии будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде ( ).

Для нас главное, что теперь уже в двух международных федерациях решения об отстранении российских спортсменов названы дискриминационными. Примеру настольного тенниса и санного спорта должны последовать и другие виды спорта», – сказал Прокопец.

Два российских клуба по настольному теннису восстановили в Европейской лиге чемпионов. Решение об их отстранении признано дискриминационным

Первая победа России в делах с отстранением: в санях международная федерация запуталась с собственным уставом и проиграла