Павел Колобков: «Победа «Икара» на «Оскаре» – абсурд. Жаль, что премия разменивается на подобное искусство»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал вручение «Оскара» документальному фильму «Икар», в котором рассказывается о российской допинговой системе.

«Никогда эту премию не смотрю. Последнее время она приобрела элементы шоу и политики. Поэтому мне это не очень интересно.

То, что этот, с вашего позволения – документальный фильм, получил «Оскар» – это абсурд. Качество исполнения для документальной картины минимальное.

Если бы они соревновались с научно-фантастическими фильмами, то, наверное, могли бы на что-то претендовать.

К сожалению, такая раньше уважаемая премия, как «Оскар», разменивается на подобное искусство», – сказал Колобков.

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