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    Павел Колобков: «Победа «Икара» на «Оскаре» – абсурд. Жаль, что премия разменивается на подобное искусство»

    Теги допинг Павел Колобков Министерство спорта России Григорий Родченков Брайан Фогель

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал вручение «Оскара» документальному фильму Брайана Фогеля «Икар», в котором рассказывается о российской допинговой системе.

    «Никогда эту премию не смотрю. Последнее время она приобрела элементы шоу и политики. Поэтому мне это не очень интересно.

    То, что этот, с вашего позволения – документальный фильм, получил «Оскар» – это абсурд. Качество исполнения для документальной картины минимальное.

    Если бы они соревновались с научно-фантастическими фильмами, то, наверное, могли бы на что-то претендовать.

    К сожалению, такая раньше уважаемая премия, как «Оскар», разменивается на подобное искусство», – сказал Колобков.

    Фильм о российском допинге взял «Оскар». Его посвятили Родченкову

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