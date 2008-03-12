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    МОК: «Поздравляем Фогеля с успехом на «Оскаре», но заявления о Бахе были совершенно неуместными»

    Теги допинг МОК Томас Бах Григорий Родченков Брайан Фогель

    Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала победу документального фильма «Икар», посвященного допингу в российском спорте, на кинопремии «Оскар».

    В съемках фильма Брайана Фогеля принял участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В кино рассказывается о запрещенных препаратах в спорте, в частности о системе поддержки допинга в России.

    После вручения статуэтки Фогель заявил, что глава МОК Томас Бах должен уйти в отставку, так как сам является обманщиком, если организация не предпринимает жестких мер по борьбе с допингом.

    «Мы поздравляем господина Фогеля с его успехом на «Оскаре», но его комментарии (о Бахе) были совершенно неуместными», – заявили в МОК.

    Фильм о российском допинге взял «Оскар». Его посвятили Родченкову

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