«Не думаю, что это повод для комментария из Кремля». Дмитрий Песков – о вручении «Оскара» фильму «Икар»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать решение Американской киноакадемии вручить «Оскар» за лучший документальный фильм ленте «Икар», посвященной системе допинга в России.

«Я не думаю, что это может быть поводом для комментария из Кремля.

Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на каких-то его заявлениях», – сказал Песков.

В съемках фильма Брайана Фогеля принял участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории . В кино рассказывается о запрещенных препаратах в спорте, в частности о системе поддержки допинга в России.

Фильм о российском допинге взял «Оскар». Его посвятили Родченкову