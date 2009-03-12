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    «Не думаю, что это повод для комментария из Кремля». Дмитрий Песков – о вручении «Оскара» фильму «Икар»

    Теги допинг сборная России сборная России жен Дмитрий Песков Григорий Родченков Брайан Фогель

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать решение Американской киноакадемии вручить «Оскар» за лучший документальный фильм ленте «Икар», посвященной системе допинга в России.

    «Я не думаю, что это может быть поводом для комментария из Кремля.

    Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на каких-то его заявлениях», – сказал Песков.

    В съемках фильма Брайана Фогеля принял участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В кино рассказывается о запрещенных препаратах в спорте, в частности о системе поддержки допинга в России.

    Фильм о российском допинге взял «Оскар». Его посвятили Родченкову

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