Первый канал покажет соревнования Игр-2018 с участием российских спортсменов

Первый канал покажет соревнования Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане с участием атлетов из России.

«Первый канал представляет первые телевизионные трансляции с XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Южная Корея).

9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания по фигурному катанию, лыжным гонкам, конькобежному спорту, керлингу и биатлону», – говорится в сообщении дирекции общественных связей Первого канала.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.