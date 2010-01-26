МОК опубликовал правила поведения для олимпийских атлетов из России в Пхенчхане-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для спортсменов и представителей делегации из России на Играх-2018.

Исходя из правил, атлеты, должностные лица команды и главы делегации обязаны:

1. Уважать решение исполнительного комитета МОК;

2. Публично и через социальные представляться только как «OAR», «Олимпийский атлет из России» или «ОАР»;

3. Уяснить, что олимпийские атлеты из России будут соревноваться под олимпийским флагом, а во время церемоний награждения будет звучать олимпийский гимн;

4. Все аккредитованные спортсмены и члены делегации во время тренировок, соревнований, в повседневной жизни, а также во время торжественных церемоний должны быть одеты в форму, утвержденную МОК. Значки и аксессуары также должны быть согласованы с Комитетом;

5. Атлеты и члены делегации должны воздерживаться от любой формы публичной активности, связанной с флагом, гимном и государственными символами на всей территории олимпийских объектов, а также в медиа (включая социальные сети, ретвиты и репосты в них). Флаг можно повесить в собственной комнате в Олимпийской деревне, но только после согласования с МОК. Он не должен быть виден снаружи;

6. Спортсмены должны воздерживаться от альтернативных церемоний награждения, организованных Олимпийским комитетом России (ОКР) или третьей стороной для олимпийских атлетов из России на территории олимпийских объектов.

При этом болельщикам использование российского флага не запрещается.

МОК создал особую комиссию, которая будет внимательно следить за россиянами и соблюдением ими правил.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.