Владимир Познер: «Спортивное руководство России, знавшее о допинге, нанесло нам гораздо больший ущерб, чем МОК»

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер поделился мнением насчет недопуска ряда ведущих российских спортсменов к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане.

«Я абсолютно уверен, что МОК не заинтересован в отказе России участвовать в Олимпийских играх. Без России Игры теряют очень много в смысле привлекательности, зрительского интереса, а это не соответствует интересам МОК.

Конечно, есть конкретные люди, которые хотят унизить Россию. Беда, однако, заключается в том, что мы сами сильно подставились. Вспомните, как все это начиналось, как наше спортивное руководство отрицало факт употребления допинга многими нашими спортсменами, попросту врали, а потом, по мере того, как тайное становилось явным, вынуждены были, скрепя сердце, признавать очень неприглядные факты.

Нам просто перестали верить, за это платят спортсмены, которые ни в чем не повинны, спортсмены, которые, возможно, никогда не смогут принять участи в Ирах, потому что поезд ушел, через четыре года они уже будут не в той форме.

А вот спортивное руководство, которое, конечно же, знало о злоупотреблениях, но отрицало их существование, никак не пострадало, никак не наказано. И они нанесли нам гораздо больший ущерб, чем МОК и все наши недоброжелатели», – написал Познер.